Бывший министр финансов, председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин согласился занять пост председателя Счетной палаты России. Сейчас Счетную палату возглавляет Татьяна Голикова.

Бывший министр финансов, председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин согласился занять пост председателя Счетной палаты России.В понедельник президиум фракции "Единая Россия" встретился в Госдуме с Кудриным. Один из участников заседания сообщил РИА Новости, что Кудрин дал согласие на выдвижение своей кандидатуры.В четверг стало известно, что Кудрину предложили возглавить Счетную палату. Его представитель заявил, что предложение стало достаточно неожиданным, а сам экс-министр его пока обдумывает.Сейчас Счетную палату возглавляет Татьяна Голикова. Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил ей стать вице-премьером и заняться "сферой, связанной с реализацией социальной политики, политики в сфере труда, пенсионного обеспечения и здравоохранения".Председатель Счетной палаты РФ назначается на шесть лет. Госдума предлагает президентов не менее трех кандидатов, из которых он выбирает одного и вносит на утверждение в нижнюю палату парламента. Если ни одна из предложенных кандидатур президента не устраивает, то он может выдвинуть иного претендента.