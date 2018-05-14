Несмотря на то, что многие пользователи интернета считают, что Лера Кудрявцева на самом деле не беременна, а фото с округлившимся животом сделаны с целью пиара, видимо, Лера на данный момент действительно в положении. Об этом Dni.Ru заявила ясновидящая Кажетта Ахметжанова.
Несмотря на то, что многие пользователи интернета считают, что Лера Кудрявцева на самом деле не беременна, а фото с округлившимся животом сделаны с целью пиара, видимо, Лера на данный момент действительно в положении. Об этом Dni.Ru заявила .
"Комментарии пользователей вероятно основаны
на том, что телеведущей 46 лет, и в этом возрасте забеременеть и благополучно
родить женщинам удается не всегда. Но я хочу успокоить поклонников телеведущей:
беременность и роды пройдут успешно", – сказала она корреспонденту Dni.Ru.
По словам гадалки, у Леры и ее
мужа Сергея Макарова родится прекрасная здоровая девочка. "Это будет ребенок с
положительной кармой: она придет в этот мир добрым человеком. Девочка будет не
лишена талантов и ее ждет успешный жизненный путь. Что касается самой Леры, то
для нее и ее супруга это большое и радостное событие, которое подарило паре
заряд вдохновения, – уверена Кажетта. – Хочу отметить, что их отношения,
несмотря на долгую совместную жизнь, не потеряли свою яркость, их чувства не
ослабели, даже наоборот – с годами они становятся все ближе друг к другу. Муж
Леры Игорь Макаров просто создан для семьи, жена и дети для него – самая
большая ценность.
Ахметжанова добавила, что в ближайшие три года ведущую ждут большие успехи. "Затем, как ни
печально – потеря кого-то из близких", – предупредила ясновидящая, тем самым подготовив Кудрявцеву к тяжелому удару. "Этот эпизод ей помогут пережить супруг и
дети", – подчеркнула она.
"Хочу отметить, что это не
последний ребенок в их семье. Лере по судьбе выпадает два родных ребенка, но я
четко вижу, что пополнение еще случится, поэтому скорее всего, пара усыновит
еще одного ребенка", – добавила Ахметжанова.