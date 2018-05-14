Несмотря на то, что многие пользователи интернета считают, что Лера Кудрявцева на самом деле не беременна, а фото с округлившимся животом сделаны с целью пиара, видимо, Лера на данный момент действительно в положении. Об этом Dni.Ru заявила ясновидящая Кажетта Ахметжанова.

Несмотря на то, что многие пользователи интернета считают, что Лера Кудрявцева на самом деле не беременна, а фото с округлившимся животом сделаны с целью пиара, видимо, Лера на данный момент действительно в положении. Об этом Dni.Ru заявила ."Комментарии пользователей вероятно основанына том, что телеведущей 46 лет, и в этом возрасте забеременеть и благополучнородить женщинам удается не всегда. Но я хочу успокоить поклонников телеведущей:беременность и роды пройдут успешно", – сказала она корреспонденту Dni.Ru.По словам гадалки, у Леры и еемужа Сергея Макарова родится прекрасная здоровая девочка. "Это будет ребенок сположительной кармой: она придет в этот мир добрым человеком. Девочка будет нелишена талантов и ее ждет успешный жизненный путь. Что касается самой Леры, тодля нее и ее супруга это большое и радостное событие, которое подарило парезаряд вдохновения, – уверена Кажетта. – Хочу отметить, что их отношения,несмотря на долгую совместную жизнь, не потеряли свою яркость, их чувства неослабели, даже наоборот – с годами они становятся все ближе друг к другу. МужЛеры Игорь Макаров просто создан для семьи, жена и дети для него – самаябольшая ценность.Ахметжанова добавила, что в ближайшие три года ведущую ждут большие успехи. "Затем, как нипечально – потеря кого-то из близких", – предупредила ясновидящая, тем самым подготовив Кудрявцеву к тяжелому удару. "Этот эпизод ей помогут пережить супруг идети", – подчеркнула она."Хочу отметить, что это непоследний ребенок в их семье. Лере по судьбе выпадает два родных ребенка, но ячетко вижу, что пополнение еще случится, поэтому скорее всего, пара усыновитеще одного ребенка", – добавила Ахметжанова.