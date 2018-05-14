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<a href="http://33live.ru/novosti/14-05-2018-lamborghini-papy-rimskogo-prodali-v-neskolko-raz-dorozhe-chem-ozhidalos.html" target="_blank">Lamborghini Папы Римского продали в несколько раз дороже, чем ожидалось</a> - В конце прошлого года Папа Римский Франциск получил роскошный подарок от компании Lamborghini - заднеприводный суперкар Huracan в эксклюзивном исполнении стоимостью 200 000 долларов. И теперь на благотворительном аукционе его продали в несколько раз дороже, чем планировалось.