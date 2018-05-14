Компания Lenovo первой может выпустить смартфон, у которого вся лицевая поверхность занята дисплеем. На релиз полноэкранного Lenovo Z5 намекнул вице-президент Lenovo Group Чан Чен, разместивший в китайской соцсети Weibo схематичный набросок предполагаемого устройства.

Компания Lenovo первой может выпустить смартфон, у которого вся лицевая поверхность занята дисплеем. На релиз полноэкранного Lenovo Z5 намекнул вице-президент Lenovo Group Чан Чен, разместивший в китайской соцсети Weibo схематичный набросок предполагаемого устройства.Как показано на эскизе, у Lenovo Z5 спереди не останется ни "челки", как у iPhone X и некоторых Android-смартфонов, ни каких-либо других элементов. Экран, утверждает Чен, займет 95% площади лицевой панели. У последней модели "айфона", для сравнения, соотношение дисплея к корпусу составляет 82,9%, у Mi Mix 2 — 91,3%.По словам топ-менеджера Lenovo, для Z5 было запатентовано 18 технологий, никогда прежде не применявшихся. А судя по тизеру (выше), опубликованному Ченом на прошлой неделе, рамка вокруг "бесчелочного" устройства будет очень тонкой.∎Lenovo расформирует подразделение в Восточной Европе, но с рынка не уйдет читайте такжеОб аппарате известно крайне мало. Непонятно, например, где разместятся селфи-камера и разговорный динамик. Возможно, Lenovo спрячет "фронталку" под дисплеем, либо сделает так, чтобы она "выпрыгивала" из корпуса, как у концепта Vivo.