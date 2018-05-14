Россию ждет участь изолированной парии из-за якобы отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Такое заявление сделал глава службы британской контрразведки MI5 Эндрю Паркер.

Россию ждет участь "изолированной парии" из-заякобы отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Такое заявление сделал глава службы британскойконтрразведки MI5 ЭндрюПаркер.По его словам, Британия и Евросоюз должнытесно сотрудничать в вопросах безопасности, чтобы противостоять "злополучнымпопыткам Москвы подорвать западные демократии". Паркер назвал Россию враждебнымгосударством и обвинил нашу страну в том, что мы, якобы, хотели пагубно иагрессивно действовать при помощи своих военных и разведывательных структур.Кроме того, руководитель британского специальноговедомства считает, власти России нарушают международные нормы права, и обвиняетнашу страну в клевете и дезинформации по делу Скрипаля, передает . Паркерсчитает, что Запад должен "пролить свет сквозьтуман лжи, полуправды и затуманиваний, которые исходят от российскойпропагандистской машины", сообщает Reuters.Подобныевыводы подвели Великобританию к подлым угрозам изоляции нашего государства намировой арене. Раньше до таких выводов туманный Альбион не опускался: такиезаявления позволяли себе, разве что, США. Официальносвою речь Эндрю Паркер представит в Берлине.Напомним, Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили безсознания на улице в Солсбери в начале марта. По данным Лондона, на местепреступления нашли следы вещества семейства "Новичок", разрабатывавшегося в СССРв военных целях. Также среди"обвиняемых" были стол, за которым обедали отец и дочь; чемодан сядом, прилетевший в руках Юлии из Москвы; дверь дома Скрипалей и, наконец,гречневая каша. Москва отвергает обвинения.