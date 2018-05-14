Россию ждет участь изолированной парии из-за
якобы отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Такое заявление сделал глава службы британской
контрразведки MI5 Эндрю
Паркер.
Россию ждет участь "изолированной парии" из-за
якобы отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Такое заявление сделал глава службы британской
контрразведки MI5 Эндрю
Паркер.
По его словам, Британия и Евросоюз должны
тесно сотрудничать в вопросах безопасности, чтобы противостоять "злополучным
попыткам Москвы подорвать западные демократии". Паркер назвал Россию враждебным
государством и обвинил нашу страну в том, что мы, якобы, хотели пагубно и
агрессивно действовать при помощи своих военных и разведывательных структур.
Кроме того, руководитель британского специального
ведомства считает, власти России нарушают международные нормы права, и обвиняет
нашу страну в клевете и дезинформации по делу Скрипаля, передает . Паркер
считает, что Запад должен "пролить свет сквозь
туман лжи, полуправды и затуманиваний, которые исходят от российской
пропагандистской машины", сообщает Reuters.
Подобные
выводы подвели Великобританию к подлым угрозам изоляции нашего государства на
мировой арене. Раньше до таких выводов туманный Альбион не опускался: такие
заявления позволяли себе, разве что, США. Официально
свою речь Эндрю Паркер представит в Берлине.
Напомним, Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без
сознания на улице в Солсбери в начале марта. По данным Лондона, на месте
преступления нашли следы вещества семейства "Новичок", разрабатывавшегося в СССР
в военных целях. Также среди
"обвиняемых" были стол, за которым обедали отец и дочь; чемодан с
ядом, прилетевший в руках Юлии из Москвы; дверь дома Скрипалей и, наконец,
гречневая каша. Москва отвергает обвинения.