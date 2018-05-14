В Сети распространяется видео, на котором израильская певица Нетта Барзилай неудачно спустилась с лестницы на международном музыкальном соревновании Евровидение-2018. Артистка не получила серьезных травм.

В Сети распространяется видео, на котором израильская певицаНетта Барзилай неудачно спустилась с лестницы на международном музыкальномсоревновании "Евровидение-2018". Артистка не получила серьезных травм.Конфуз случился с исполнительницей после выступленияв первом полуфинале конкурса. Нетта в окружении сопровождающих очень спешилавстретиться с фанатами. Пышка поскользнулась на ступеньках и поехала вниз на пятой точке, со стороны ее падение выглядело ужасающе. Свидетели этого несчастья прямо взвыли от испуга.Находящиеся рядом мужчины, поспешили поднять Барзилай. Каксообщает таблоид Daily Express, певица не получила серьезных травм иподчеркнула, что с ней все в порядке.Добавим, что финал "Евровидения-2018" состоялся в ночь на 13мая. Нетта Барзилай из Израиля стала победительницей этого масштабногопесенного конкурса. Девушка выступила с песней Toy ("Игрушка").Добавим, что после оценок профессионального жюри (на первоеместо оно поставило 34-летнего представителя Австрии Сезара Семпсона)самобытная израильтянка занимала лишь 5-е место. Но зрители дали еймаксимальное количество баллов, благодаря чему она и выиграла, опередив другихучастников и получив в общей сумме 529 очков.Как писали ранее Dni.Ru, на родине Нетта работала резидентоммузыкального клуба и руководила еженедельными блюзовыми вечерами, а потомсобрала свой музыкальный коллектив и поехала на гастроли. В прошлом годувокалистке доверили партию a cappella в мюзикле “Книга трудностей”. Теперь,несомненно, ее карьера пойдет резко вверх.