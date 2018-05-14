Мария Шукшина, судя по всему, снова стала бабушкой. По крайней мере, так утверждает бывшая возлюбленная сына актрисы и телеведущей, Макара Касаткина. Фрейя Зильбер, буквально на днях родившая ребенка, решила выяснить отношения в эфире популярного ток-шоу.

Мария Шукшина, судя по всему, снова стала бабушкой. Покрайней мере, так утверждает бывшая возлюбленная сына актрисы и телеведущей,Макара Касаткина. Фрейя Зильбер, буквально на днях родившая ребенка, решилавыяснить отношения в эфире популярного ток-шоу.Фрейя Зильбер на стала мамой во второй раз. По ее словам,отцом малыша является сын Марии Шукшиной – Макар Касаткин. На протяжении всейбеременности Зильбер пыталась наладить связь с представителями знаменитойдинастии Шукшиных. Однако актриса и ее сын отказывались общаться с молодойженщиной."Последние два месяца беременности я лежала в больнице,чтобы не потерять малыша. Со стороны отца ребенка никто не интересовался моимздоровьем. Знала, что будет тяжело, я знала, начто шла.Отчество сыну я пока не давала", – рассказала Зильбер в эфире программы "Андрей Малахов.Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".Фрейя хочет, чтобы Макар признал отцовство и оказалматериальную помощь новорожденному мальчику. Ранее женщина признавалась, что унее уже есть дочь, которую воспитывает бабушка в родном Барнауле. Однако Зильберне поддерживает связь с родными, поэтому решила рожать в столице.Фрейя рассказала, что ей, беременной, пришлось скитаться познакомым, порой жить в антисанитарных условиях. Но, когда она выписывалась из роддома,ее встретила съемочная группа программы Андрея Малахова. Создатели ток-шоусняли для молодой мамы чистую и уютную квартиру в столице.Ситуацию попыталась разрядить появившаяся в студии младшаясестра Марии Шукшиной, Ольга. Она пообещала помочь молодой маме – нопризналась, что и сама не может наладить связь с матерью – ЛидиейФедосеевой-Шукшиной – и Марией. И все же Ольга надеется, что в скором времениее близкие смогут помириться и признать ребенка Фрейи.Ранее специалисты взяли биоматериал у новорожденного сынаЗильбер и у Ольгой Шукшиной. Во время программы эксперт огласил результатДНК-теста. Как выяснилось, подтвердить отцовство внука Василия Шукшинаневозможно – Ольга и сын Фрейи дальние родственники, а для точного тестанеобходим материал Марии Шукшиной либо ее сына Макара. Зильбер посоветовалиобратиться в суд, который обяжет молодого человека сдать анализы для точногоДНК-теста.