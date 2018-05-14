Мария Шукшина, судя по всему, снова стала бабушкой. По
крайней мере, так утверждает бывшая возлюбленная сына актрисы и телеведущей,
Макара Касаткина. Фрейя Зильбер, буквально на днях родившая ребенка, решила
выяснить отношения в эфире популярного ток-шоу.
Мария Шукшина, судя по всему, снова стала бабушкой. По
крайней мере, так утверждает бывшая возлюбленная сына актрисы и телеведущей,
Макара Касаткина. Фрейя Зильбер, буквально на днях родившая ребенка, решила
выяснить отношения в эфире популярного ток-шоу.
Фрейя Зильбер на стала мамой во второй раз. По ее словам,
отцом малыша является сын Марии Шукшиной – Макар Касаткин. На протяжении всей
беременности Зильбер пыталась наладить связь с представителями знаменитой
династии Шукшиных. Однако актриса и ее сын отказывались общаться с молодой
женщиной.
"Последние два месяца беременности я лежала в больнице,
чтобы не потерять малыша. Со стороны отца ребенка никто не интересовался моим
здоровьем. Знала, что будет тяжело, я знала, на
что шла.
Отчество сыну я пока не давала", – рассказала Зильбер в эфире программы "Андрей Малахов.
Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".
Фрейя хочет, чтобы Макар признал отцовство и оказал
материальную помощь новорожденному мальчику. Ранее женщина признавалась, что у
нее уже есть дочь, которую воспитывает бабушка в родном Барнауле. Однако Зильбер
не поддерживает связь с родными, поэтому решила рожать в столице.
Фрейя рассказала, что ей, беременной, пришлось скитаться по
знакомым, порой жить в антисанитарных условиях. Но, когда она выписывалась из роддома,
ее встретила съемочная группа программы Андрея Малахова. Создатели ток-шоу
сняли для молодой мамы чистую и уютную квартиру в столице.
Ситуацию попыталась разрядить появившаяся в студии младшая
сестра Марии Шукшиной, Ольга. Она пообещала помочь молодой маме – но
призналась, что и сама не может наладить связь с матерью – Лидией
Федосеевой-Шукшиной – и Марией. И все же Ольга надеется, что в скором времени
ее близкие смогут помириться и признать ребенка Фрейи.
Ранее специалисты взяли биоматериал у новорожденного сына
Зильбер и у Ольгой Шукшиной. Во время программы эксперт огласил результат
ДНК-теста. Как выяснилось, подтвердить отцовство внука Василия Шукшина
невозможно – Ольга и сын Фрейи дальние родственники, а для точного теста
необходим материал Марии Шукшиной либо ее сына Макара. Зильбер посоветовали
обратиться в суд, который обяжет молодого человека сдать анализы для точного
ДНК-теста.