Поющая ведущая Ольга Бузова присматривает себе нового
кавалера. Исполнительница дала откровенное интервью.
Поющая ведущая Ольга Бузова присматривает себе нового
кавалера. Исполнительница дала откровенное интервью.
Ольга уже давно одинока. После расставания с
супругом-футболистом Дмитрием Тарасовым исполнительнице не удается наладить личную жизнь. Бузова
честно призналась, что выступления перед публикой ей заменяют секс.
"Я получаю такое удовольствие на концертах, что иногда
эти эмоции даже с интимной близостью не сравнятся. Что бы я выбрала – год без
секса или без сцены? Легче обойтись без первого, чем без шоу "Под звуки
поцелуев", с которым сейчас езжу по всей стране. Но уверена, что эта ситуация
временная, и скоро моя личная жизнь наладится", – сообщила звезда.
Ольга рассказала, что после брака с Тарасовым стала очень требовательной к мужчинам.
Ее возлюбленный должен хорошо зарабатывать и взять на себя все бытовые заботы.
"У меня уже был мальчик в памперсах. Я семь лет тащила
отношения. Больше не готова искать время для встреч, решать, куда свозить
кавалера на отдых, какую плитку выбрать в холл дома или где поменять зимнюю
резину на летнюю, причем как на своей машине, так и на его! Надеюсь, мой
будущий мужчина сможет сам с этим разобраться, – сообщила Ольга.
Также Бузова отметила, что после развода больше не
интересуется футболом. Исполнительница нашла себе новое увлечение. "Раскрою
секрет, что в последнее время мне больше нравится хоккей, особенно НХЛ…", -
сообщила певица изданию StarHit.
Добавим, что недавно Ольгу Бузову застукали нападающим клуба
НХЛ "Даллас Старз" Александром Радуловым. Они ворковали в одном из ночных
клубов Москвы.
Радулов, не отходил от Бузовой. Молодые люди беззастенчиво
флиртовали и оживленно беседовали. Было заметно, что спортсмену и артистке
очень нравится проводить время вдвоем.