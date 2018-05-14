Поющая ведущая Ольга Бузова присматривает себе нового кавалера. Исполнительница дала откровенное интервью.

Поющая ведущая Ольга Бузова присматривает себе новогокавалера. Исполнительница дала откровенное интервью.Ольга уже давно одинока. После расставания ссупругом-футболистом Дмитрием Тарасовым исполнительнице не удается наладить личную жизнь. Бузовачестно призналась, что выступления перед публикой ей заменяют секс."Я получаю такое удовольствие на концертах, что иногдаэти эмоции даже с интимной близостью не сравнятся. Что бы я выбрала – год безсекса или без сцены? Легче обойтись без первого, чем без шоу "Под звукипоцелуев", с которым сейчас езжу по всей стране. Но уверена, что эта ситуациявременная, и скоро моя личная жизнь наладится", – сообщила звезда.Ольга рассказала, что после брака с Тарасовым стала очень требовательной к мужчинам.Ее возлюбленный должен хорошо зарабатывать и взять на себя все бытовые заботы."У меня уже был мальчик в памперсах. Я семь лет тащилаотношения. Больше не готова искать время для встреч, решать, куда свозитькавалера на отдых, какую плитку выбрать в холл дома или где поменять зимнююрезину на летнюю, причем как на своей машине, так и на его! Надеюсь, мойбудущий мужчина сможет сам с этим разобраться, – сообщила Ольга.Также Бузова отметила, что после развода больше неинтересуется футболом. Исполнительница нашла себе новое увлечение. "Раскроюсекрет, что в последнее время мне больше нравится хоккей, особенно НХЛ…", -сообщила певица изданию StarHit.Добавим, что недавно Ольгу Бузову застукали нападающим клубаНХЛ "Даллас Старз" Александром Радуловым. Они ворковали в одном из ночныхклубов Москвы.Радулов, не отходил от Бузовой. Молодые люди беззастенчивофлиртовали и оживленно беседовали. Было заметно, что спортсмену и артисткеочень нравится проводить время вдвоем.