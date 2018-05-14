Следствие изменило меру пресечения бывшему генеральному продюсеру Седьмой студии и экс-гендиректору Гоголь-центра Алексею Малобродскому, поместив его под подписку о невыезде. Решение принято с учетом возраста, состояния здоровья и иных обстоятельств, а также того факта, что процесс сбора доказательств по уголовному делу в отношении Малобродского завершен.

Следствие изменило меру пресечения бывшему генеральному продюсеру "Седьмой студии" и экс-гендиректору "Гоголь-центра" Алексею Малобродскому, поместив его под подписку о невыезде. Об этом решении следователя Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета России объявлено самому Малобродскому, находящемуся в настоящее время в медицинском учреждении.Решение об изменении меры пресечения принято с учетом возраста, состояния здоровья и иных обстоятельств, а также того факта, что процесс сбора доказательств по уголовному делу в отношении Малобродского завершен и, находясь на свободе, обвиняемый никак не повлияет на результаты расследования.Алексея Малобродского, Кирилла Серебренникова и иных обвиняемых в хищении бюджетных денежных средств при реализации проекта "Платформа" в настоящее время знакомят с материалами уголовного дела, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.Фигурантам дела "Седьмой студии" инкриминируется хищение 133 миллионов бюджетных рублей. Десятого мая Малобродскому стало плохо после отказа Басманного суда перевести его из СИЗО под домашний арест. Его доставили в больницу, обследование выявило у обвиняемого патологию сердца, а именно ишемию миокарда.