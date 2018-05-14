В Москве прошло заседание совета директоров московского Спартака, где была дана оценка выступлению команды в завершившемся сезоне. Главный итог заседания – сохранение Массимо Каррерой поста главного тренера москвичей.

В Москве прошло заседание совета директоров московского "Спартака", где была дана оценка выступлению команды в завершившемся сезоне. Главный итог заседания – сохранение Массимо Каррерой поста главного тренера москвичей.Несмотря на то, что "Спартак" не выполнил задач, поставленных перед началом сезона, руководство по-прежнему доверяет итальянскому специалисту. Массимо Каррера продолжит работу с 22-кратными чемпионами страны. Контракт тренера рассчитан еще на один год."Спартак" не смог подтвердить чемпионские полномочия, заняв только третье место. Кроме того, москвичам не удалось выиграть Кубок страны – они оступились в полуфинале. В Лиге чемпионов спартаковцы заняли третье место в групповом турнире и продолжил европейскую кампанию в Лиге Европы. В 1/16 финала красно-белые проиграли испанскому "Атлетику". Единственным успехом "Спартака" стал выигрыш Суперкубка России