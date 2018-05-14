Исполняющие обязанности министров иностранных дел и обороны
Сергей Лавров и Сергей Шойгу сохранят свои посты в новом составе кабинета
министров. О формировании второго правительства Дмитрия Медведева рассказал осведомленный
источник.
Исполняющие обязанности министров иностранных дел и обороны
Сергей Лавров и Сергей Шойгу сохранят свои посты в новом составе кабинета
министров. О формировании второго правительства Дмитрия Медведева рассказал осведомленный
источник.
В свою очередь, и.о. министров транспорта, сельского
хозяйства и по делам Открытого правительства Максим Соколов, Александр Ткачев и
Михаил Абызов вряд ли сохранят свои посты в обновленном кабмине. Об этом
сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в парламенте.
При этом полномочный представитель президента в Центральном
федеральном округе (ЦФО) Алексей Гордеев, которому прочат должность
вице-премьера по вопросам сельского хозяйства, скорее всего, будет совмещать
пост министра и вице-премьера, заявил собеседник агентства. Совмещать посты
будет и исполняющий обязанности министра финансов Антон Силуанов, которого
Дмитрий Медведев предложил на должность первого вице-премьера.
В то же время занимавшему должность вице-премьера по
оборонному комплексу Дмитрию Рогозину, который, по некоторым данным, не
попадает в новый состав кабмина, предложено возглавить "Роскосмос".
Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в Кремле, Минобороны и окружении
самого Рогозина.
Стоит отметить, что Сергей Лавров и Сергей Шойгу по результатам
социологических исследований неоднократно признавались самыми популярными
министрами. Последний такой рейтинг был опубликован Всероссийским центром
изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в ноябре прошлого года.
Авторы исследования предложили россиянам оценить работу
министров по пятибалльной шкале, где 1 – "очень плохо", а 5 -
"очень хорошо". Лавров с результатом 4,69 балла занял первое место, а
Шойгу (4,64) – второе.
Напомним, 7 мая состоялась инаугурация президента Владимира
Путина. В соответствии с законодательством, правительство после этого должно
уйти в отставку. Вскоре после окончания торжественной церемонии глава
государства внес в Госдуму предложение о повторном назначении Дмитрия Медведева
председателем кабинета министров. Законодатели инициативу поддержали.
Имена новых министров станут известны уже 15 мая. В этот
день Медведев должен представить Путину предложения по обновленному
правительству. Впрочем, премьер ранее уже озвучивал кандидатов новый кабмин.
Первым вице-премьером он предложил назначить Антона Силуанова, который в
прошлом правительстве возглавлял министерство финансов. Вице-премьером по
здравоохранению и социальной политике может стать Татьяна Голикова,
руководившая с 2013 года Счетной палатой. Сюрпризом стала кандидатура бывшего
министра спорта Виталия Мутко на должность зампреда правительства по вопросам
строительства.