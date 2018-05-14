Исполняющие обязанности министров иностранных дел и обороны Сергей Лавров и Сергей Шойгу сохранят свои посты в новом составе кабинета министров. О формировании второго правительства Дмитрия Медведева рассказал осведомленный источник.

Исполняющие обязанности министров иностранных дел и обороныСергей Лавров и Сергей Шойгу сохранят свои посты в новом составе кабинетаминистров. О формировании второго правительства Дмитрия Медведева рассказал осведомленныйисточник.В свою очередь, и.о. министров транспорта, сельскогохозяйства и по делам Открытого правительства Максим Соколов, Александр Ткачев иМихаил Абызов вряд ли сохранят свои посты в обновленном кабмине. Об этомсообщает РИА Новости со ссылкой на источник в парламенте.При этом полномочный представитель президента в Центральномфедеральном округе (ЦФО) Алексей Гордеев, которому прочат должностьвице-премьера по вопросам сельского хозяйства, скорее всего, будет совмещатьпост министра и вице-премьера, заявил собеседник агентства. Совмещать постыбудет и исполняющий обязанности министра финансов Антон Силуанов, которогоДмитрий Медведев предложил на должность первого вице-премьера.В то же время занимавшему должность вице-премьера пооборонному комплексу Дмитрию Рогозину, который, по некоторым данным, непопадает в новый состав кабмина, предложено возглавить "Роскосмос".Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в Кремле, Минобороны и окружениисамого Рогозина.Стоит отметить, что Сергей Лавров и Сергей Шойгу по результатамсоциологических исследований неоднократно признавались самыми популярнымиминистрами. Последний такой рейтинг был опубликован Всероссийским центромизучения общественного мнения (ВЦИОМ) в ноябре прошлого года.Авторы исследования предложили россиянам оценить работуминистров по пятибалльной шкале, где 1 – "очень плохо", а 5 -"очень хорошо". Лавров с результатом 4,69 балла занял первое место, аШойгу (4,64) – второе.Напомним, 7 мая состоялась инаугурация президента ВладимираПутина. В соответствии с законодательством, правительство после этого должноуйти в отставку. Вскоре после окончания торжественной церемонии главагосударства внес в Госдуму предложение о повторном назначении Дмитрия Медведевапредседателем кабинета министров. Законодатели инициативу поддержали.Имена новых министров станут известны уже 15 мая. В этотдень Медведев должен представить Путину предложения по обновленномуправительству. Впрочем, премьер ранее уже озвучивал кандидатов новый кабмин.Первым вице-премьером он предложил назначить Антона Силуанова, который впрошлом правительстве возглавлял министерство финансов. Вице-премьером поздравоохранению и социальной политике может стать Татьяна Голикова,руководившая с 2013 года Счетной палатой. Сюрпризом стала кандидатура бывшегоминистра спорта Виталия Мутко на должность зампреда правительства по вопросамстроительства.