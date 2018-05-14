Объявленный президентом США Дональдом Трампом выход
Вашингтона из ядерной сделки с Ираном приносит первые плоды. Цена на нефть
марки Brent вплотную приблизились к отметке в 80 долларов за баррель.
Объявленный президентом США Дональдом Трампом выход
Вашингтона из ядерной сделки с Ираном приносит первые плоды. Цена на нефть
марки Brent вплотную приблизились к отметке в 80 долларов за баррель.
В настоящий момент черное золото торгуется по цене 78 долларов
за бочку. Только по итогам сегодняшнего дня стоимость фьючерсом увеличилась на
1,31%. Это наивысший показатель для черного золота с 26 ноября 2014 года.
Резкий рост цен на нефть стал возможен благодаря выходу
Соединенных Штатов из ядерной сделки с Ираном. О разрыве соглашения объявил 8
мая глава Белого дома Дональд Трамп. Американский лидер заявил, что в срок от
90 до 100 дней все зарубежные компании должны свернуть бизнес с Тегераном. В
противном случае он рискуют навлечь на себя санкции США.
Сделка была заключена в 2015 году. Помимо прочего, она
вернула Иран на мировой нефтяной рынок. В стране добываются около 3,8 миллиона
баррелей в сутки. По некоторым данным, около 2,5 идут на экспорт. Теперь США
восстанавливают эмбарго на экспорт иранского черного золота. Кроме того, вверх
цены на нефть толкает общая военно-политическая нестабильность на Ближнем
Востоке – основном нефтедобывающем регионе мира.
Эксперты обсуждают несколько возможных вариантов. По
наиболее оптимистичному, стоимость черного золота вернется к отметке в 100
долларов за баррель – как в лучшие "досанкционные" времена. Другие
полагают, что рост нефтяных котировок остановится на уровне 85-90 долларов.
В любом случае, увеличение стоимости черного золото выгодно
для России. Это обеспечивает дополнительные доходы бюджета, снижает вероятность
введения новых налогов. Только за прошлый год дополнительная выручка от
экспорта нефти принесла в казну 1,2 триллиона рублей.
В этом году "сливки" будут еще жирнее. В минфине
предрекли дополнительные доходы федерального бюджета в связи с растущими
нефтяными котировками в размере 2,74 триллиона рублей, тогда как ранее
предполагалась сумма в 527 миллиарда рублей. В одном только мае казна получит
допдоход в размере 320 миллиардов.
Выручка пойдет, помимо прочего, на реализацию положений
майского указа президента Владимира Путина. Глава государства 7 мая, в день
инаугурации, подписал указ о комплексном социально-экономическом развитии
страны. Предполагается, что в 2024 году будет значительно снижен уровень бедности
и увеличена средняя продолжительность жизни. Кроме того, будут модернизированы
системы здравоохранения и образования, созданы тысячи современных,
высокотехнологичных рабочих мест.