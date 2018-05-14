Объявленный президентом США Дональдом Трампом выход Вашингтона из ядерной сделки с Ираном приносит первые плоды. Цена на нефть марки Brent вплотную приблизились к отметке в 80 долларов за баррель.

Объявленный президентом США Дональдом Трампом выходВашингтона из ядерной сделки с Ираном приносит первые плоды. Цена на нефтьмарки Brent вплотную приблизились к отметке в 80 долларов за баррель.В настоящий момент черное золото торгуется по цене 78 долларовза бочку. Только по итогам сегодняшнего дня стоимость фьючерсом увеличилась на1,31%. Это наивысший показатель для черного золота с 26 ноября 2014 года.Резкий рост цен на нефть стал возможен благодаря выходуСоединенных Штатов из ядерной сделки с Ираном. О разрыве соглашения объявил 8мая глава Белого дома Дональд Трамп. Американский лидер заявил, что в срок от90 до 100 дней все зарубежные компании должны свернуть бизнес с Тегераном. Впротивном случае он рискуют навлечь на себя санкции США.Сделка была заключена в 2015 году. Помимо прочего, онавернула Иран на мировой нефтяной рынок. В стране добываются около 3,8 миллионабаррелей в сутки. По некоторым данным, около 2,5 идут на экспорт. Теперь СШАвосстанавливают эмбарго на экспорт иранского черного золота. Кроме того, вверхцены на нефть толкает общая военно-политическая нестабильность на БлижнемВостоке – основном нефтедобывающем регионе мира.Эксперты обсуждают несколько возможных вариантов. Понаиболее оптимистичному, стоимость черного золота вернется к отметке в 100долларов за баррель – как в лучшие "досанкционные" времена. Другиеполагают, что рост нефтяных котировок остановится на уровне 85-90 долларов.В любом случае, увеличение стоимости черного золото выгоднодля России. Это обеспечивает дополнительные доходы бюджета, снижает вероятностьвведения новых налогов. Только за прошлый год дополнительная выручка отэкспорта нефти принесла в казну 1,2 триллиона рублей.В этом году "сливки" будут еще жирнее. В минфинепредрекли дополнительные доходы федерального бюджета в связи с растущиминефтяными котировками в размере 2,74 триллиона рублей, тогда как ранеепредполагалась сумма в 527 миллиарда рублей. В одном только мае казна получитдопдоход в размере 320 миллиардов.Выручка пойдет, помимо прочего, на реализацию положениймайского указа президента Владимира Путина. Глава государства 7 мая, в деньинаугурации, подписал указ о комплексном социально-экономическом развитиистраны. Предполагается, что в 2024 году будет значительно снижен уровень бедностии увеличена средняя продолжительность жизни. Кроме того, будут модернизированысистемы здравоохранения и образования, созданы тысячи современных,высокотехнологичных рабочих мест.