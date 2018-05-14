Минстрой России собирается разработать ряд индикаторов, которые позволят оценить IQ городов, рассказал РИА Новости исполняющий обязанности замминистра строительства Андрей Чибис.

В зависимости от динамики показателей города и регионы будут получать больше или меньше субсидий из федерального бюджета, идущих на формирование городской среды, пояснил он, подчеркнув, что главное – не стартовые показатели, а именно динамика и работа городских властей по развитию своего муниципалитета.Чибис отметил, что показатели индекса пока разрабатываются, вероятно, обновленный индекс появится в июле, а метрику будут запускать поэтапно. При этом предполагается, что индикаторы городского IQ позволят скорректировать и индекс качества городской среды, уже запущенный Минстроем."Умный город" как проект и зачала – следующий этап работы с городской средой в России, подчеркнул чиновник. "Проект базируется на пяти ключевых принципах: ориентация на человека, технологичность городской инфраструктуры, повышение качества управления городскими ресурсами, комфортная и безопасная среда, акцент на экономической эффективности, в том числе на сервисной составляющей городской среды", – пояснил он.Уже определен 21 пилотный город, где будут тестировать новый подход.