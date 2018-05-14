Юбилейный вечер Михаила Гуцериева состоится в Государственном Кремлевском дворце 19 мая 2018 года. Концерт станет настоящим праздником творческой мысли поэта. В этот вечер зрители увидят уникальное шоу с высокотехнологичными декорациями и яркими костюмами. Сцена Кремлевского дворца превратится в письменный стол Михаила Гуцериева, на котором разбросаны листы бумаги, выполненные из масштабных светодиодных экранов общей площадью более 400 квадратных метров.

Юбилейный вечер Михаила Гуцериевасостоится в Государственном Кремлевском дворце 19 мая 2018 года. Концерт станетнастоящим праздником творческой мысли поэта. В этот вечер зрители увидят уникальноешоу с высокотехнологичными декорациями и яркими костюмами. Сцена Кремлевскогодворца превратится в письменный стол Михаила Гуцериева, на котором разбросанылисты бумаги, выполненные из масштабных светодиодных экранов общей площадьюболее 400 квадратных метров.Согласно задумке организаторов, экраныобразуют кинетическую инсталляцию – листы бумаги будут парить над сценой ипринимать самые разнообразные формы и образы. Специально созданная видеографикапозволит зрителям побывать в эпицентре шторма, в Эдемском саду и даже очутитьсяза школьной партой и вспомнить первую любовь, полностью погрузившись вфантазийный поэтический мир, где их будут ждать выступления любимых артистов.В праздничном концерте примут участие АллаПугачева, Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Дима Билан, СтасМихайлов, Ани Лорак, Николай Басков, Кристина Орбакайте, Александр Буйнов,Валерия, Тамара Гвердцители, Жасмин, Денис Клявер, Зара, Александр Малинин,Таисия Повалий, Стас Пьеха, Рада Рай, Слава, Михаил Шуфутинский, Хор Турецкого,группа "Земляне", Натали, группа "На-На", Максим Покровский, Анита Цой, НаташаКоролева, Ирина Круг, Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова, Евгений Григорьев имногие другие. Все гости концерта будут исполнять песни, написанные на стихи юбиляра.Михаил Гуцериев – современный российский поэт, автор стихов более 140популярных песен в исполнении самых ярких звезд российской эстрады. Песни настихи Михаила Гуцериева в сотрудничестве с ведущими композиторами ежегодностановятся лауреатами престижных музыкальных конкурсов и премий в России, такихкак "Песня года", "Золотой граммофон", "Шансон года", "Российская НациональнаяМузыкальная Премия" и др. В 2016 году поэт установил рекорд – впервые за 45 летсуществования фестиваля "Песни года" он стал автором 12 композиций,представленных в финальном концерте. В 2017 году общее количество песен автора,прозвучавших на "Песне года", достигло шестидесяти. 10 марта 2018 года МихаилГуцериев получил Международную профессиональную музыкальную премию BraVo в номинации"Поэт года" .Начало концерта в 18.00.