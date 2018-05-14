Найден водитель такси, подвозивший певицу Ольгу Жукову.
Подозреваемый утверждает, что доставил артистку по указанному адресу, без
происшествий, интима и под музыку.
Найден водитель такси, подвозивший певицу Ольгу Жукову.
Подозреваемый утверждает, что доставил артистку по указанному адресу, без
происшествий, интима и под музыку.
Таксист, опрошенный журналистами, изложил свою версию
событий вечера 13 мая. Мужчина подчеркивает, что работает в такси с 2015 года,
и никаких нареканий до сих пор не было. А тем более таких скандальных
обвинений.
"Эта Жукова, я вчера ее вспомнил. Возле какой-то
набережной я забирал ее. Мы нормально ехали. Я поставил ей музыку. Мы нормально
доехали", – рассказал водитель в интервью Рен ТВ. По его словам, такси
заказывали заранее, пассажирку водитель забрал в 20:00.
Версия самой бывшей кандидатки на участие в конкурсе
"Евровидение" от Белоруссии сильно отличается от рассказа таксиста. Утром 14 мая артистка явилась в отделение
полиции и написала заявление о том, что стала жертвой домогательств и
рукоприкладства со стороны столичного водителя.
Как рассказала Ольга Жукова, она выступала в ресторане на
дне рождения близкой подруги. После праздника музыкант Пьер Нарцисс вызвал
такси и попросил водителя довезти Жукову в целости и сохранности, оплатив
дорогу. Однако таксист недалеко отъехал от заведения, после чего начал
домогаться Ольги.
Жукова привела ужасные подробности нападения: когда она дала
мужчине отпор, тот ударил ее по лицу, вытащил за волосы из машины. У певицы, по
ее признанию, началась истерика, из носа хлынула кровь. Водитель, якобы, даже
избивал Ольгу ногами. В конце концов таксист уехал с сумкой и телефоном певицы.
Как писали Dni.Ru, солистка Белорусской
государственной филармонии Ольга Жукова – призер специальной категории для
молодых исполнителей видеоканала YouTube ELLO UP. Кроме всего прочего, певица –
обладательница титула "мисс грудь Белоруссии".