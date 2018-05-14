Найден водитель такси, подвозивший певицу Ольгу Жукову. Подозреваемый утверждает, что доставил артистку по указанному адресу, без происшествий, интима и под музыку.

Найден водитель такси, подвозивший певицу Ольгу Жукову.Подозреваемый утверждает, что доставил артистку по указанному адресу, безпроисшествий, интима и под музыку.Таксист, опрошенный журналистами, изложил свою версиюсобытий вечера 13 мая. Мужчина подчеркивает, что работает в такси с 2015 года,и никаких нареканий до сих пор не было. А тем более таких скандальныхобвинений."Эта Жукова, я вчера ее вспомнил. Возле какой-тонабережной я забирал ее. Мы нормально ехали. Я поставил ей музыку. Мы нормальнодоехали", – рассказал водитель в интервью Рен ТВ. По его словам, таксизаказывали заранее, пассажирку водитель забрал в 20:00.Версия самой бывшей кандидатки на участие в конкурсе"Евровидение" от Белоруссии сильно отличается от рассказа таксиста. Утром 14 мая артистка явилась в отделениеполиции и написала заявление о том, что стала жертвой домогательств ирукоприкладства со стороны столичного водителя.Как рассказала Ольга Жукова, она выступала в ресторане надне рождения близкой подруги. После праздника музыкант Пьер Нарцисс вызвалтакси и попросил водителя довезти Жукову в целости и сохранности, оплативдорогу. Однако таксист недалеко отъехал от заведения, после чего началдомогаться Ольги.Жукова привела ужасные подробности нападения: когда она даламужчине отпор, тот ударил ее по лицу, вытащил за волосы из машины. У певицы, поее признанию, началась истерика, из носа хлынула кровь. Водитель, якобы, дажеизбивал Ольгу ногами. В конце концов таксист уехал с сумкой и телефоном певицы.Как писали Dni.Ru, солистка Белорусскойгосударственной филармонии Ольга Жукова – призер специальной категории длямолодых исполнителей видеоканала YouTube ELLO UP. Кроме всего прочего, певица –обладательница титула "мисс грудь Белоруссии".