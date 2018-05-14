Район Некрасовка может стать новым местом притяжения отдыхающих москвичей и гостей города. Власти столицы готовят проект масштабного благоустройства территории в районе Черного озера, которое сможет претендовать на звание одной из лучших парковых зон города.

Район Некрасовка может стать новым местом притяжения отдыхающих москвичей и гостей города. Власти столицы готовят проект масштабного благоустройства территории в районе Черного озера, которое сможет претендовать на звание одной из лучших парковых зон города.Как рассказал глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин, наЧерном озере могут появиться искусственные острова, а на его берегу планируетсяорганизовать песчаный пляж. Уже осенью текущего года, по его словам, должнабыть готова проектная документация по благоустройству территории вокруг водоемана юго-востоке города.По словам Хуснуллина, концепцией предусматривается созданиевокруг озера шести зон, которые будут различаться функциональнымпредназначением. В частности, планируется обустроить Urban парк, в которомбудут проходить ярмарки и фестивали.Непосредственно на берегу организуют песчаный пляж. Его оборудуютбеседками и зонтиками, пирсами и открытым летним бассейном. К услугамотдыхающих будут лежаки.Также неподалеку от воды появятся детские игровые площадки,заведения общепита, беседки, пункты проката велосипедов и роликовых коньков, обустроенныеместа для выгула и тренировки собак.В районе Черного озера столичные власти собираются создать спортивныйпарк с беговыми дорожками и крытым павильоном для занятий физкультурой. А в"Парке на холмах" появятся игровая поляна, смотровая площадка-пирс и оборудованныеместа для рыбной ловли.Для любителей спокойного отдыха специально организуют пешеходныйбульвар. Вдоль него построят площадки для тихого отдыха, разместят гамаки,беседки и крытые павильоны.Главной изюминкой проекта его разработчики считают Парк-архипелаг.Он будет представлять собой цепочку искусственных островов, которые будут идтиот одного берега озера до другого. Между собой их свяжет пешеходный маршрут.Специально для велосипедистов на территории вокруг водоемабудет проложен веломаршрут протяженностью около пяти километров. Длинаобустроенной набережной составит 2,4 километра. Всего же планируетсяблагоустроить около 18 гектаров в районе водоема. Завершить создание парковойзоны предполагается в следующем году.