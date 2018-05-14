Камера видеонаблюдения запечатлела аварию, произошедшую в минувшие выходные в Санкт-Петербурге: 20-летний парень, управлявший двухколесным транспортным средством, не сумел вовремя затормозить перед внезапно появившимся ВАЗом. Врезавшись, мотоцикл смял Приору, пролетел несколько десятков метров и развалился, а его седока отбросило в сторону.

В тяжелом состоянии доставили в реанимацию 20-летнего мотоциклиста, попавшего в минувшие выходные в аварию. ДТП произошло в северной столице России на перекрестке проспекта Славы и улицы Пражской ночью 13 мая, когда в черную "Приору", обязанную при повороте уступить дорогу, врезался мотоцикл Suzuki. Момент аварии запечатлела камера видеонаблюдения.Врезавшись в машину и изрядно помяв ее заднюю часть, мотоцикл пролетел несколько десятков метров и развалился, а его седока отбросило в сторону: в итоге молодой человек получил несколько переломов и был госпитализирован.Очевидец, ехавший на своем автомобиле непосредственно за мотоциклом, отметил в соцсетях, что "Приора" была сильно затонирована, и, вероятно, именно поэтому сидевший за ее рулем не заметил ни байкера на Suzuki, ни и следовавшей за ним легковушки, которой с трудом удалось отклониться и притормозить.