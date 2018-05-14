В составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ)
Рязанская будет построен подземный вокзал общей площадью более семи
тысяч квадратных метров. Об этом заявил глава московского стройкомплекса Марат
Хуснуллин.
В составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ)
"Рязанская" будет построен подземный вокзал общей площадью более семи
тысяч квадратных метров. Об этом заявил глава московского стройкомплекса Марат
Хуснуллин.
Единый подземный распределительный уровень строится для
пассажиров двух линий метро, а также Московского центрального кольца (МЦК) и
радиальной железной дороги, сказал он. "Здесь разместят общий пассажирский
терминал с билетными кассами, залом ожидания и сопутствующей торговлей.
Фактически это будет настоящий подземный вокзал", – уточнил руководитель
столичного стройкомплекса.
В целом, отметил он, площадь ядра ТПУ "Рязанская",
включая станции подземки, Московского центрального кольца и железнодорожную
платформу, составит более 60 тысяч квадратных метров. По оценкам Хуснуллина, в
часы пик пассажиропоток на транспортно-пересадочном узле будет достигать 90
тысяч пассажиров, что сопоставимо с загруженностью так называемой площади трех
вокзалов (Ленинградский, Ярославский и Казанский).
ТПУ "Рязанская" свяжет станцию МЦК
"Нижегородская", станции метро "Нижегородская улица"
Большой кольцевой и Кожуховской линий и платформу Горьковского железнодорожного
направления Карачарово. В рамках транспортно-пересадочного узла будет
оборудована разворотная площадка для наземного городского общественного
транспорта, а также стоянка такси.
"Вместе с тем планируется построить дополнительные
подъездные пути. В частности, в начале 2019 года планируется начать
строительство новой четырехполосной дороги от Третьего транспортного кольца
(ТТК) к ТПУ "Рязанская", – подчеркнул Хуснуллин. Он напомнил, что в дальнейшем
на базе этого транспортно-пересадочного узла будет построен ряд коммерческих
объектов, в том числе апартаменты и офисная башня.
Объекты будущего ТПУ осмотрел в понедельник, 14 мая, мэр
Москвы Сергей Собянин. По словам градоначальника, это будет крупнейший
транспортно-пересадочный узел столицы. "Здесь сосредоточился целый ряд
мегапроектов", – сказал мэр.