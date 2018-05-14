В составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) Рязанская будет построен подземный вокзал общей площадью более семи тысяч квадратных метров. Об этом заявил глава московского стройкомплекса Марат Хуснуллин.

В составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ)"Рязанская" будет построен подземный вокзал общей площадью более семитысяч квадратных метров. Об этом заявил глава московского стройкомплекса МаратХуснуллин.Единый подземный распределительный уровень строится дляпассажиров двух линий метро, а также Московского центрального кольца (МЦК) ирадиальной железной дороги, сказал он. "Здесь разместят общий пассажирскийтерминал с билетными кассами, залом ожидания и сопутствующей торговлей.Фактически это будет настоящий подземный вокзал", – уточнил руководительстоличного стройкомплекса.В целом, отметил он, площадь ядра ТПУ "Рязанская",включая станции подземки, Московского центрального кольца и железнодорожнуюплатформу, составит более 60 тысяч квадратных метров. По оценкам Хуснуллина, вчасы пик пассажиропоток на транспортно-пересадочном узле будет достигать 90тысяч пассажиров, что сопоставимо с загруженностью так называемой площади трехвокзалов (Ленинградский, Ярославский и Казанский).ТПУ "Рязанская" свяжет станцию МЦК"Нижегородская", станции метро "Нижегородская улица"Большой кольцевой и Кожуховской линий и платформу Горьковского железнодорожногонаправления Карачарово. В рамках транспортно-пересадочного узла будетоборудована разворотная площадка для наземного городского общественноготранспорта, а также стоянка такси."Вместе с тем планируется построить дополнительныеподъездные пути. В частности, в начале 2019 года планируется начатьстроительство новой четырехполосной дороги от Третьего транспортного кольца(ТТК) к ТПУ "Рязанская", – подчеркнул Хуснуллин. Он напомнил, что в дальнейшемна базе этого транспортно-пересадочного узла будет построен ряд коммерческихобъектов, в том числе апартаменты и офисная башня.Объекты будущего ТПУ осмотрел в понедельник, 14 мая, мэрМосквы Сергей Собянин. По словам градоначальника, это будет крупнейшийтранспортно-пересадочный узел столицы. "Здесь сосредоточился целый рядмегапроектов", – сказал мэр.