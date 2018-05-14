В дежурную часть ОМВД России по Рязанскому району поступило сообщение о том, что в Девяткинском переулке припаркован заминированный микроавтобус...

Сотрудники автопатруля ОМВД России по Рязанскому району задержали 53-летнего жителя столицы по подозрению в ложном сообщении об угрозе взрыва.В дежурную часть ОМВД России по Рязанскому району поступило сообщение о том, что в Девяткинском переулке припаркован заминированный микроавтобус.На место происшествия незамедлительно были направлены оперативные службы. В ходе проведения проверки территории предметов, представляющих опасность для окружающих, обнаружено не было.Сотрудниками автопатруля на улице Федора Полетаева подозреваемый был задержан. Им оказался 53-летний москвич.Следственным отделением ОМВД России по Рязанскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18