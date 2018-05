Бывший сотрудник Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергей Скрипаль был отравлен за то, что передавал некие ценные сведения западным разведкам. Таким образом, нападение на него было актом возмездия. Об этом пишет влиятельная американская газета The New York Times.

Бывший сотрудник Главного разведывательного управления (ГРУ)Сергей Скрипаль был отравлен за то, что передавал некие ценные сведениязападным разведкам. Таким образом, нападение на него было "актомвозмездия". Об этом пишет влиятельная американская газета The New YorkTimes.Как отмечает издание со ссылкой на анонимных европейскихчиновников, Скрипаль много путешествовал, проводил лекции о России для разведокиностранных государств. По словам авторов издания, британские власти были непротив таких визитов бывшего разведчика, благодаря которым он получалдополнительный доход.Так, Скрипаль сообщал важные разведданные чешской стороне.Он раскрывал деятельность своих бывших коллег из российской разведки, которыеработали в европейских странах. The New York Times подчеркнула, что это моглодать Праге существенные преимущества "перед своими соперниками".Помимо Чехии, Скрипаль, добавляет газета, посещал в 2016году Эстонию. Цели все те же: работа с местной разведкой. Естественно, подобныевизиты были тщательно засекречены и не разглашались публично.Действия бывшего сотрудника ГРУ нанесли значительный ущерброссийской разведывательной сети в Европе. Поэтому, пишет издание, отравлениеСкрипаля и его дочери в британском Солсбери было "актом возмездия".Тем не менее, никаких конкретных "виновников" газета не называет.Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены вначале марта. По сообщениям британской стороны, на месте происшествия былинайдены следы нервно-паралитического отравляющего вещества "Новичок".В Лондоне заявили, что химикат разрабатывался в СССР, а раз так, то котравлению экс-сотрудника ГРУ якобы причастна Москва. Россия все обвинения всвой адрес отвергает.Поведение Великобритании с самого начала было откровеннохамским. Лондон бездоказательно обвинял Москву, вел себя крайне вызывающе, нагло ине дипломатично, хотя никаких конкретных доказательств своим голословнымобвинениям за более чем два месяца предоставить так и не смог.Глава службы британской контрразведки MI5 Эндрю Паркерзаявил, что из-за отравления Скрипаля Россию ждет "участь изолированнойпарии". По его словам, Британия и Евросоюз должны тесно сотрудничать ввопросах безопасности, чтобы противостоять "злополучным попыткам Москвыподорвать западные демократии".