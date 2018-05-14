Бывший сотрудник Главного разведывательного управления (ГРУ)
Сергей Скрипаль был отравлен за то, что передавал некие ценные сведения
западным разведкам. Таким образом, нападение на него было актом
возмездия. Об этом пишет влиятельная американская газета The New York
Times.
Бывший сотрудник Главного разведывательного управления (ГРУ)
Сергей Скрипаль был отравлен за то, что передавал некие ценные сведения
западным разведкам. Таким образом, нападение на него было "актом
возмездия". Об этом пишет влиятельная американская газета The New York
Times.
Как отмечает издание со ссылкой на анонимных европейских
чиновников, Скрипаль много путешествовал, проводил лекции о России для разведок
иностранных государств. По словам авторов издания, британские власти были не
против таких визитов бывшего разведчика, благодаря которым он получал
дополнительный доход.
Так, Скрипаль сообщал важные разведданные чешской стороне.
Он раскрывал деятельность своих бывших коллег из российской разведки, которые
работали в европейских странах. The New York Times подчеркнула, что это могло
дать Праге существенные преимущества "перед своими соперниками".
Помимо Чехии, Скрипаль, добавляет газета, посещал в 2016
году Эстонию. Цели все те же: работа с местной разведкой. Естественно, подобные
визиты были тщательно засекречены и не разглашались публично.
Действия бывшего сотрудника ГРУ нанесли значительный ущерб
российской разведывательной сети в Европе. Поэтому, пишет издание, отравление
Скрипаля и его дочери в британском Солсбери было "актом возмездия".
Тем не менее, никаких конкретных "виновников" газета не называет.
Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в
начале марта. По сообщениям британской стороны, на месте происшествия были
найдены следы нервно-паралитического отравляющего вещества "Новичок".
В Лондоне заявили, что химикат разрабатывался в СССР, а раз так, то к
отравлению экс-сотрудника ГРУ якобы причастна Москва. Россия все обвинения в
свой адрес отвергает.
Поведение Великобритании с самого начала было откровенно
хамским. Лондон бездоказательно обвинял Москву, вел себя крайне вызывающе, нагло и
не дипломатично, хотя никаких конкретных доказательств своим голословным
обвинениям за более чем два месяца предоставить так и не смог.
Глава службы британской контрразведки MI5 Эндрю Паркер
заявил, что из-за отравления Скрипаля Россию ждет "участь изолированной
парии". По его словам, Британия и Евросоюз должны тесно сотрудничать в
вопросах безопасности, чтобы противостоять "злополучным попыткам Москвы
подорвать западные демократии".