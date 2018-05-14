Участнику британской версии передачи Кто хочет стать миллионером? задали вопрос, ответив на который, он выиграл крупную сумму. Подсказкой для инвалида стало название места, где он потерял ногу.

Участнику британской версии передачи "Кто хочет стать миллионером?" задали вопрос, ответив на который, он выиграл крупную сумму. Подсказкой для инвалида стало название места, где он потерял ногу.У жителя Великобритании Гарета Кендалла спросили, на берегу какого озера находятся руины средневекового замка Аркарт. После появившихся вариантов ответа мужчина довольно быстро указал верный."Я точно знаю это, потому что однажды лишился там ноги", – решительно сказал мужчина. Зрители бурно отреагировали на фразу британца: из зала послышались удивленные возгласы.Игрок смог вспомнить детали замка и дать правильный ответ – озеро Лох-Несс. Благодаря этому он заработал несгораемую сумму – более десяти миллионов рублей, передает телеканал "".После того как Гарет Кендалл забрал выигрыш, ведущий викториныДжереми Кларксон признался, что это было лучшее шоу за всю историю, а игроку неслыханно повезло с вопросом. В свою очередь победитель рассказал, что запомнил это озеро, поскольку именно туда собирался отправиться незадолго до аварии.Гарет Кендалл потерял ногу в автокатастрофе в 2012 году. Он путешествовал вместе с женой, и они попали в ДТП по дороге вшотландский городИнвернесc, который находится в 21 километре от замка Аркарт.