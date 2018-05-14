В столичном роддоме недавно родила мальчика 19-летняя Фрейя Зильбер - девушка Макара Касаткина. Почему пополнение в звездной артистической семье не обрадовало ни его мать Марию Шукшину, которая второй раз стала бабушкой, ни прабабушку Лидию Федосееву-Шукшину, - в программе Прямой эфир.

В столичном роддоме недавно родила мальчика 19-летняя Фрейя Зильбер — девушка Макара Касаткина. Однако пополнение в звездной артистической семье не обрадовало ни его мать Марию Шукшину, которая второй раз стала бабушкой, ни прабабушку Лидию Федосееву-Шукшину.Из роддома ее с новорожденным никто не встречал, поскольку со своей матерью она не общается. Отец ребенка – сын Марии Шукшиной Макар Касаткин тоже, судя по публикациям в соцсетях, прожигает жизнь и не думает позаботиться о малыше.Переехать молодой маме с ребенком из антисанитарных условий в нормальную квартиру помог Андрей Малахов и программа "Прямой эфир".Единственная из клана Шукшиных, кто поддержал Фрейю, стала сестра Марии Ольга, которая, узнав о рождении малыша, специально приехала из Египта.Общаться с Фрейей знаменитая семья перестала после того, как отношения с Макаром Касаткиным закончились громким скандалом и разбирательством в полиции.Несколько месяцев назад Зильбер публично заявила, что сын Маши Шукшиной торгует наркотиками и бьет ее. После этого Макар пропал, да и его знаменитые мать и бабушка не желают слышать ни о Фрейе, ни о внуке.Мать младенца, однако, не теряет надежды достучаться до них и готова провести тест ДНК, чтобы установить родство малыша с семьей Шукшиных.Мальчик родился здоровый и крепкий: вес — 4 кило, рост — 54 сантиметра. Ему еще не дали имя, но Фрейя подумывает его назвать в честь знаменитого прадедушки – Василия Шукшина.Однако Зильбер не хочет давать ребенку отчество и собирается воспитывать его одна.Поможет ли сестра Марии Шукшиной растопить лед в отношениях между Фрейей и родными малыша и что покажет тест ДНК? Об этом – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".