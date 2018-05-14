В этом компактном девайсе с безрамочным дизайном воплотили самые модные тренды смартфоностроения, включая дуэт тыловых камер и высокий экран с небольшим темным вырезом сверху – челкой. В числе разнообразных настроек озаботились не только игровым режимом, но и безопасностью при езде на мотоцикле. Вишенкой на торте призваны стать функции искусственного интеллекта, которые нацелены, в частности, на улучшение работы камер. Вести.Hi-tech оценили все возможности Vivo V9.

В этом компактном девайсе с безрамочным дизайном воплотили самые модные тренды смартфоностроения, включая дуэт тыловых камер и "высокий" экран с небольшим темным вырезом сверху — "челкой". В числе разнообразных настроек озаботились не только игровым режимом, но и безопасным при езде на мотоцикле. "Вишенкой на торте" призваны стать функции искусственного интеллекта, которые нацелены, в частности, на улучшение работы камер. 33Live.RuHi-tech оценили все возможности Vivo V9.В канун нового, 2018 года, в России представили два селфифона с "высокими" экранами – 5,7-дюймовый Vivo V7 (наш обзор здесь) и 5,99-дюймовый Vivo V7+, где повышенное внимание уделялось также 24-МП фронтальной камере. А уже в апреле в серии V появилось продолжение — Vivo V9 с 6,3-дюймовым FullView-экраном. При этом, как утверждается, фотовозможности нового смартфона основательно прокачали за счет функций искусственного интеллекта (ИИ). Следует отметить, что никаких специальных аппаратных средств, как, например, модуль нейронных вычислений в процессоре (наши обзоры Huawei Mate 10 Pro и Huawei P20 смотри здесь и здесь) у Vivo V9 нет. А отвечает за работу смартфона чипсет Snapdragon 626, вовсе не претендующий на флагманскую производительность.Обзор Vivo V9: технические характеристикиМодель: vivo 1723ОС: Android 8.1 (Oreo) + оболочка Funtouch OS 4.0Процессор: 8-ядерный, 64-разрядный Qualcomm Snapdragon 626 (ARM Cortex-A53, до 2,2 ГГц)Графический сопроцессор: Adreno 506Оперативная память: 4 ГБ, LPDDR3Память для хранения данных: 64 ГБ, отдельный слот для карт памяти microSD/HC/XC (до 256 ГБ)Экран: емкостной, IPS-матрица, технология In-Cell, диагональ 6,3 дюйма, разрешение Full HD+ (2280х1080 точек, 19:9), плотность пикселей на дюйм 401 ppi, защитное стекло с эффектом 2.5DИнтерфейсы: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n (2,4 ГГц + 5 ГГц), DLNA, Bluetooth 4.2, USB 2.0 (USB OTG, заряд/синхронизация), 3,5-мм для наушников, FM-радиоТыловой фото-модуль: основная камера — 16 МП, широкоугольный объектив, апертура f/2/0, фазовый автофокус, светодиодная вспышка, видео 4К@30 fps; вспомогательная камера – 5 МПФронтальная камера — 24 МП, апертура f/2.0, широкоугольный объектив, видео 4К@30 fpsСеть: 2G, 3G (HSPA+, до 42 Мбит/с), 4G, LTE-FDD: 1, 3, 7, 8, 20, 28; TD-LTE: 38, 40, 41Конфигурация SIM-карт: nanoSIM (формат 4FF) + nanoSIM (формат 4FF)Режим работы SIM-карт: Dual SIM Dual Standby (DSDS)Навигация: GPS/ГЛОНАСС/BDS, A-GPSСенсоры: акселерометр, датчики освещения и приближения, компас, дактилоскопический сканерБатарея: несъемная, литий-полимерная, 3 260 мА*чЦвета: перламутрово-черный, золотистыйГабариты: 154,81х75,03х7,89 ммВес: 150 граммОбзор Vivo V9: дизайн, эргономикаИздали заднюю панель Vivo V9 легко принять за стеклянную. На самом деле, она выполнена из глянцевого пластика, изогнутого эргономичной "лодочкой".Впрочем, со стеклом эту маркую пластмассу роднит способность быстро собирать всевозможные отпечатки. Так что неопрятный вид сзади нового смартфона лучше без особых колебаний спрятать за силиконовым клип-кейсом, который входит в комплект. Кстати, небольшой вес (150 г) корпуса во многом обязан отсутствию в нем "избытка" металла и стекла. Новинка доступна в двух окрасах — перламутрово-черном и золотистом.Использование "нестандартной" пропорции сторон дисплея 19:9 делает 6,3-дюймовый Vivo V9 таким же компактным (154,81х75,03 мм), как типичный 5,5-дюймовый смартфон (16:9). Стараясь, видимо, оправдать название FullView, соотношение площадей экрана и лицевой панели разработчики довели до 90%. При этом толщина боковых рамок составляет 1,75 мм.Скромная "челка" в верхней части экрана Vivo V9 явно навеяна внушительной "монобровью" iPhone (наш обзор здесь). Именно на этом пятачке собрали решетку "разговорного" динамика, объектив фронтальной камеры, светодиодный индикатор, а также датчики приближения и освещенности. Лицевая панель смартфона закрыта закаленным стеклом с эффектом 2.5D, на которое, в свою очередь, нанесена защитная пленка с олеофобным покрытием.В настройках легко изменить порядок и стиль виртуальных кнопок на панели управления ("Назад", "Домой", "Недавние приложения"). Использование жестов (вертикальных свайпов) позволяет освободить место на экране, занятое этими пиктограммами.Разновеликие, но одинаково тонкие, качелька регулировки громкости и кнопка включения/блокировки обосновались на правом ребре.Закрытый слот с лотком на три места, которые предназначены для одновременного размещения двух модулей идентификации абонента (формата nanoSIM) и карты памяти microSD, находится на левом ребре. Столь удобное решение, кажется, стало типовым для смартфонов серии V.На нижнем торце разъем microUSB, попавший между головками двух шурупов, окружили декоративная решетка "мультимедийного" динамика, отверстие для "разговорного" микрофона и 3,5-мм коннектор аудио-гарнитуры.Верхний торец корпуса пустует. На втором микрофоне, похоже, сэкономили.Задняя панель украшена логотипом Vivo.Объективы тылового фото-модуля расположили вертикально над двухтоновой светодиодной вспышкой, ближе к левому краю в верхней части.Чуть ниже, по центру, нашлось место для емкостной площадки дактилоскопического сканера.Несмотря на всю компактность корпуса, в настройках Vivo V9 предусмотрены средства для управления этим смартфоном одной рукой.Обзор Vivo V9: экранВ отличие от Vivo V7 и Vivo V7+, где на 5,7- и 5,99-дюймовых экранах довольствовались разрешением HD+ (1440х720 точек, 18:9), смартфон Vivo V9 получил 6,3-дюймовый широкоэкранный дисплей типа FullView, с соотношением сторон 19:9 и разрешением Full HD+ (2280х1080 точек). При этом, плотность пикселей на дюйм составляет 401 ppi. Например, у 5,8-дюймового iPhone X пропорция сторон HDR-дисплея — 19,5:9 (при разрешении 2436х1125 точек).Для изготовления IPS-матрицы в Vivo V9 используется технология In-Cell (вариант One Glass Solution), исключающая дополнительную воздушную прослойку. Считается, что помимо неплохих антибликовых свойств, таким образом обеспечиваются улучшенная контрастность и хорошая цветопередача.Для режима защиты глаз легко установить расписание и настроить интенсивность фильтра синего цвета. Отключение опции "Автояркость" необходимо для ручной регулировки уровня подсветки. Кстати, в настройках смартфона можно также активировать функции, связанные с экраном, которые, как легко догадаться, называются "интеллектуальными". Одна из таких функций (AI Attention Sensing) с помощью фронтальной камеры фиксирует ваш взгляд на экран и не выключает подсветку. Кстати, в число ИИ-функций попал почему-то и двойной тап по рабочему экрану для отключения подсветки ("сверху постучали").Результаты программы Multitouch Tester подтвердили, что сенсорный емкостной экран распознает десятипальцевый мультитач. А вот "челка" на экране формируется, похоже, только для интерфейса и фирменных приложений. По крайней мере, у нас все программы для тестов попали в список с ограничением. В продажу смартфон поступает с уже нанесенной на стекло защитной пленкой.Обзор Vivo V9: камерыЧто касается одной из главных "фишек" Vivo V9 — фронтальной камеры, то, с точки зрения технических параметров, она выглядит так же, как и в Vivo V7. Благодаря 24-мегапиксельному сенсору обеспечивается разрешение автопортретов 5632х4224 точки (24 МП, 4:3). Апертура широкоугольного объектива (все так же, без автофокуса) составляет f/2.0. Однако, по словам разработчиков, для камер основной акцент смещен теперь на программное обеспечение, заточенное на функции ИИ. Так, например, в следующей версии ПО разработчики обещают идентификацию 140 различных сценариев в 18 категориях. По крайней мере, сейчас фронтальная камера распознает пол визави, индицируя его на экране гендерным значком (символ Венеры или Марса). Подправить свою внешность (морщины, синяки под глазами, небритость и т.п.) можно также полагаясь на машинный разум, а если "улучшайзер" ИИ чем-то не угодил, то в распоряжении имеется 6 градаций для ручной бьютификации. Кстати, настройки позволяют использовать режим "Красивое лицо" и на видеозвонках. Набор фильтров и стикеры дополненной реальности призваны разнообразить получаемые фото. В условиях недостаточного освещения рекомендуется воспользоваться "мягкой" светодиодной вспышкой (яркая подсветка экрана). Для коллективных снимков с близкими друзьями не забыт режим групповых селфи, который сам склеивает фрагменты снимка (как для панорам). Кстати, одна из функций ИИ приходит на помощь и для создания эффекта боке на автопортретах. Правда, она немного перебарщивает с размытием по краям самого объекта съемки.Эффект боке лучше удается у тылового фото-модуля, что и немудрено, поскольку он включает две камеры – 16-мегапиксельную основную и 5-мегапиксельную вспомогательную. Собственно, функции последней сводятся исключительно к замерам глубины резкости для перефокусировки кадра. Широкоугольный объектив основной камеры получил апертуру f/2.0 и фазовый автофокус. Цифровой зум изображения – х1-х8. Максимальное разрешение снимков достигается при соотношении сторон 4:3 и составляет 4608х3456 точек (16 МП, 4:3). Также в настройках легко выбрать иную пропорцию сторон кадра – "квадрат" (1:1) или "во весь экран" (19:9).В отличие от фронтальной, у тыловой камеры есть профессиональный режим, где предусмотрена ручная регулировка таких параметров, как фокусировка, чувствительность ISO, значение выдержки, ступень экспокоррекции, а также баланс белого. В режиме "живые фото", наряду с фото, записываются сопутствующие двухсекундные клипы. Разрешение Ultra HD (9216х6912 точки, 64 МП) достигается компоновкой четырех 16-мегапиксельных снимков в один. Съемку некоторых сцен вытягивает режим HDR (как легко догадаться с приставкой AI), который удобно держать в состоянии "Авто".Обе камеры умеют записывать видео с разрешением 4К (3820х2160 точек) и частотой кадров 30 fps. В настройках выводится справка, сколько места занимает одна минута записи в разном качестве (4К, 1080р и 720р). В число дополнительных режимов включены замедленная и интервальная съемка. Весь контент собирается в файлах-контейнерах MP4 (AVC — видео, AAC – звук). Примеры фото можно посмотреть здесь.Обзор Vivo V9: звукВ обработке звука, похоже, все-таки обошлись без ИИ, так что "музыкальные" способности Vivo V9 остались на уровне Vivo V7. По качеству воспроизведения "мультимедийный" динамик такой же средний, а в комплекте со смартфоном идет обычная аудио-гарнитура, правда, в дизайне с претензией на Apple EarPods. Этот проводной аксессуар также понадобится в качестве коротковолновой антенны для FM-тюнера с записью трансляций в файлы M4A. Приложение "Диктофон" пишет беседы и монологи в файлы такого же формата.При подключенных наушниках, по-прежнему, открываются "звуковые эффекты далекого космоса", где среди избранных — "панорамное окружение", "мега-бас" и "чистый голос". В числе прочих пресетов, когда звук будет соответствовать окружающей среде, числятся, например, KTV (караоке-салон), концертный зал, ванная комната и т.п. Если отказаться от эффектов, можно воспользоваться 10-полосным эквалайзером с индивидуальной настройкой. Опция адаптации доступна только для разных моделей наушников Vivo. В фирменном приложении iMusic штатно поддерживаются кодеки цифрового звука без потерь (APE и FLAC).Обзор Vivo V9: начинка, производительностьСмартфон Vivo V9 получил 64-разрядный процессор Qualcomm Snapdragon 626 (MSM8953 Pro), выполненный с учетом проектных норм 14 нм, который является улучшенной версией Snapdragon 625. Те же восемь ядер ARM Cortex-A53 работают теперь с более высокой тактовой частотой (до 2,2 ГГц). В качестве графического ускорителя используется тот же Adreno 506 (API Vulkan и DirectX 12). Заметим, что общая производительность Snapdragon 626 выросла на 10%. Среди особенностей стоит отметить модем X9 LTE, поддержку двойных камер и технологии быстрой зарядки Quick Charge 3.0. Еще одной "фишкой" чипсета стала технология TruSignal, позволяющая улучшить качество приема сигнала. Объем оперативной памяти типа LPDDR3 у Vivo V9 составляет 4 ГБ. Ниже приводятся результаты основных тестов.Тестирование Vivo V9. Результаты в бенчмарке AnTuTuТестирование Vivo V9. Результаты в бенчмарке GeekBenchТестирование Vivo V9. Результаты в бенчмарке 3DMarkКстати, разработчики утверждают, что, запоминая характерные особенности и параметры использования, для получения оптимальной производительности функция AI Smart Engine выполняет перераспределение вычислительных ресурсов и хранилища. За сравнительно короткое время тестирования заметить какие-то изменения нам не удалось.Встроенное хранилище размером 64 ГБ (типа eMMC 5.1) легко нарастить картой памяти microSD/HC/XC объемом до 256 ГБ. Поскольку для нее предусмотрено отдельное место на лотке, то проблем с установкой второй SIM-карты уже не будет. Технология USB-OTG позволяет подключать к смартфону обычные флешки.Так как радиоканал у Vivo V9 всего один, смартфон работает с двумя модулями идентификации абонента (формата nanoSIM) только в режиме DSDS (Dual SIM Dual Standby). В наличии "российская тройка" полос частот FDD-LTE — b3, b7 и b20. Среди беспроводных коммуникаций числятся также Bluetooth 4.2 и Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, работающий в двух диапазонах (2,4 ГГц и 5 ГГц). А вот интерфейс NFC отсутствует.Для определения местоположения и навигации могут использоваться спутниковые группировки GPS, BDS и ГЛОНАСС. Для координации по сотовым и Wi-Fi сетям в наличии режим A-GPS.Обзор Vivo V9: автономностьВ Vivo V9 установлен несъемный аккумулятор емкостью 3 260 мА*ч. Это больше, чем в Vivo V7 и Vivo V7+ (3 000 мА*ч и 3 225 мА*ч, соответственно). При использовании зарядного устройства, входящего в комплект (5 В/2 А) для заполнения батареи, даже чисто теоретически, понадобится около 1,63 часа. Ни о какой быстрой зарядке речи, увы, не идет.Программа AnTuTu Tester оценила энергоэффективность смартфона Vivo V9 в 6 851 балл. Набор тестовых видеороликов в формате MP4 (аппаратное декодирование) и Full HD-разрешении на полной яркости крутился непрерывно в течение почти 9 часов. В общем, неплохо.В настройках раздела "Батарея", помимо обычного, можно выбрать режим с пониженным энергопотреблением или режим энергосбережения. В последнем случае оказываются доступны только четыре приложения – "будильник", "контакты", "телефон" и "сообщения". Возвращаясь к машинному разуму, отметим, что, судя по материалам с презентации Vivo V9, об увеличенном времени автономной работы заботится упоминаемая выше функция AI Smart Engine, которая, в частности, следит за экономным расходом заряда аккумулятора.Обзор Vivo V9: особенности программного обеспеченияСмартфон Vivo V9 работает под управлением операционной системы Android 8.1 (Oreo), интерфейс которой надежно скрыт за фирменной оболочкой Funtouch OS 4.0. Напомним, что в Vivo V7 установлена более ранняя версия этого лончера (3.2). Приложение iTheme содержит набор тем рабочего стола, экрана блокировки, обоев и шрифтов. В собственном магазине приложений V-Appstore, не требующем регистрации, предлагаются различные бесплатные программы, разделенные по нескольким топикам.Новая версия оболочки (без выделенного меню приложений) отличается хорошей кастомизацией и обилием различных настроек. Например, можно заблокировать приложения от закрытия, а в настройках строки состояния включать или отключать значки для скорости сети и заряда батареи в процентах.Свайпом от верхнего края экрана вызывается только шторка уведомлений, а вот для доступа к панели быстрых настроек (так называемый "центр управления") надо сделать свайп от нижнего края экрана. Верхнюю часть этой панели отвели под иконки последних запущенных программ, которые можно фиксировать (смещая иконку вниз) или удалять (сдвинув иконку вверх). Для панели навигации предлагается менять порядок и стиль значков управления.От обычных значков управления легко отказаться, используя вместо них вертикальные свайпы (жесты).Целый раздел в настройках посвящен управлению смартфоном с помощью жестов ("Управление жестами"). Там же один из подразделов назван в полном соответствии с духом машинного разума — "Интеллектуальный вызов".Раздел "Интеллектуальный мультиэкран" включает опции для деления "высокого" экрана между двумя приложениями (увы, лишь некоторыми).Если поддержку игрового режима можно встретить уже на многих смартфонах, то вот "режим мотоцикла", где старались сделано все, чтобы сфокусироваться на безопасной езде, выглядит пока довольно экзотично.После тапа по иконке "Суперскриншот" в "Центре управления", открывается доступ к нескольким опциям, включая "забавный скриншот", "длинный скриншот", "прямоугольный скриншот", а также "запись экрана" (скринкаст). При выключенном экране с клавишей уменьшения звука на качельке регулировки громкости легко связать одно из действий, например, включить фонарик, открыть камеру и т.п.Для обеспечения безопасности без функций ИИ, разумеется, не обошлось. Так, для разблокировки экрана и шифрования приложений предлагается использовать не только отпечатки пальцев, но и распознавание лица. Важной особенностью AI Face Access стала возможность защищать не только сам смартфон, но и отдельные приложения.Для более удобного управления Vivo V9, в том числе и одной рукой, предусмотрены специальные средства, включая Easy Touch и раздел настроек "Набор одной рукой".Обзор Vivo V9: покупка, выводыНовый Vivo V9, похоже, отследил практически все модные тренды. Так, этот смартфон может похвастаться не только сдвоенным тыловым фото-модулем, но и 6,3-дюймовым дисплеем с небольшой "челкой". При этом, благодаря "нестандартному" соотношению сторон (19:9) "безрамочного" экрана, новинка оказалась очень компактной. В числе прочих достоинств стоит упомянуть обилие настроек в фирменном лончере, отдельное установочное место для карты памяти microSD, а, кроме того, неплохую автономность. Особо следует отметить качественную селфи-камеру, а также и то, что фото-возможности Vivo V9 приправлены функциями искусственного интеллекта.Некоторое разочарование вызывает маркий пластиковый корпус, отсутствие интерфейса NFC и поддержки быстрой зарядки.На старте продаж Vivo V9 предлагали за 23 990 рублей. Хотя цена кажется несколько завышенной, найти за такие деньги реального соперника (со столь же большим экраном и тонкими рамками) довольно затруднительно. Достойно оппонировать сможет разве что новичок из соседней "конюшни" – Oppo F7. Напомним, что бренды OnePlus, Oppo и Vivo принадлежат одному владельцу — группе компаний BBK Electronics. Так, Oppo F7 оснастили чуть меньшим, 6,23-дюймовым экраном, но в той же пропорции (19:9) и с неизменной "челкой". Смартфон получил более мощный процессор (MediaTek Helio P60) при тех же объемах оперативной (4 ГБ) и встроенной памяти (64 ГБ). Хотя место дуэта занимает только одна тыловая камера (16 МП, f/1.8), зато количество мегапикселей на датчике фронтального фото-модуля выросло до 25. Кстати, для селфи-камеры повторяются те же "мантры" о технологиях ИИ (AI). Емкость батареи у Oppo F7 чуть больше (3 400 мА*ч против 3 260 мА*ч), при этом, на момент тестирования Vivo V9, за него просили на тысячу рублей меньше (22 990 рублей).Итоги обзора смартфона Vivo V9Плюсы:"Высокий" экран с "челкой"Продвинутая фронтальная камераФункции искусственного интеллектаОбилие настроек фирменного лончераОтдельное установочное место для карты памяти microSDНеплохая автономностьМинусы:Высокая ценаМаркий пластиковый корпусОтсутствие интерфейса NFCНет поддержки быстрой зарядки