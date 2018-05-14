Одноклассники представили новый сервис в разделе Услуги и купоны. С его помощью пользователи ОК могут получать кешбек за участие в промо-акциях брендов и покупки офлайн. Вознаграждение выплачивается во внутренней валюте соцсети. Воспользоваться сервисом можно в мобильных приложениях ОК для iOS и Android.

Одноклассники представили новый сервис в разделе "Услуги и купоны". С его помощью пользователи ОК могут получать кешбек за участие в промо-акциях брендов и покупки офлайн. Вознаграждение выплачивается во внутренней валюте соцсети. Воспользоваться сервисом можно в мобильных приложениях ОК для iOS и Android.Работает это так: бренды с помощью рекламной платформы myTarget публикуют специальные предложения с кешбеком в лентах пользователей. Например, на товары или услуги, которые можно купить в определенном месте и в заданный период. Пользователи выбирают интересную им акцию и сохраняют ее в личном кабинете в разделе «Услуги и купоны».Далее для получения вознаграждения им необходимо совершить покупку и отсканировать QR-код на чеке в приложении ОК. В течение суток чек проверяется на уникальность, а также валидируется дата, время и место покупки. Если все данные верны, пользователь получает кешбэк в ОКах, который он может потратить на стикеры, игры или другие услуги в социальной сети. Минимальный размер вознаграждения составляет 50 ОК.Одноклассники последовательно развивают сервисы, с помощью которых пользователи могут выбирать и покупать товары любимых брендов внутри соцсети. Так, в конце 2017 года в ОК появился раздел с сервисами, которыми можно воспользоваться внутри соцсети. Сегодня на витрине доступны покупка книг и билетов в кино, онлайн-консультации и запись к врачу, курсы по фитнесу и другие услуги. Благодаря этому уже сейчас в социальной сети можно получать те услуги, которые пользователи привыкли делать офлайн.