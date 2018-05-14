В Керчи 13 мая открыли движение по путепроводу, ведущему к автомобильному подходу Крымского моста. В Сети появился ролик с проездом по нему одного из первых автомобилистов.

В Керчи 13 мая открыли движение по путепроводу,ведущему к автомобильному подходу Крымского моста. В Сети появился ролик спроездом по нему одного из первых автомобилистов.Долгожданная дорога ведет к пересечению автоподхода к Крымскому мосту ишоссе Героев Сталинграда. Радости проехавшего по нему автора видео нетпредела: в ролике, сделанном автомобилистом с помощью видеорегистратора,он с восторгом описывает происходящее.На трехминутном виде водитель эмоционально рассказываетоб открытии движения по путепроводу и комментирует события вокруг. В частности,он называет происходящее "историческим моментом".Напомним, открытиедвижения по путепроводу связано с предстоящим запуском движения по автоподходук Крымскому мосту. Оно состоится 16 мая.Общаяпротяженность двухуровневого путепровода составляет 1,8 километра. Сверху могутдвигаться общественный транспорт и пешеходы, а снизу – частные автомобили.Для пешеходов сделали широкий тротуар и установили четыре остановкиобщественного транспорта.Как писали Dni.Ru, строители завершили "стройку века" на полгода раньшенамеченного срока. Автомобильная часть моста была полностью готоваеще в конце апреля. Железнодорожная часть моста откроетсяк концу 2019 года.