В Керчи 13 мая открыли движение по путепроводу,
ведущему к автомобильному подходу Крымского моста. В Сети появился ролик с
проездом по нему одного из первых автомобилистов.
В Керчи 13 мая открыли движение по путепроводу,
ведущему к автомобильному подходу Крымского моста. В Сети появился ролик с
проездом по нему одного из первых автомобилистов.
Долгожданная дорога ведет к пересечению автоподхода к Крымскому мосту и
шоссе Героев Сталинграда. Радости проехавшего по нему автора видео нет
предела: в ролике, сделанном автомобилистом с помощью видеорегистратора,
он с восторгом описывает происходящее.
На трехминутном виде водитель эмоционально рассказывает
об открытии движения по путепроводу и комментирует события вокруг. В частности,
он называет происходящее "историческим моментом".
Напомним, открытие
движения по путепроводу связано с предстоящим запуском движения по автоподходу
к Крымскому мосту. Оно состоится 16 мая.
Общая
протяженность двухуровневого путепровода составляет 1,8 километра. Сверху могут
двигаться общественный транспорт и пешеходы, а снизу – частные автомобили.
Для пешеходов сделали широкий тротуар и установили четыре остановки
общественного транспорта.
Как писали Dni.Ru, строители завершили "стройку века" на полгода раньше
намеченного срока. Автомобильная часть моста была полностью готова
еще в конце апреля. Железнодорожная часть моста откроется
к концу 2019 года.