Уфологи обеспокоены исчезновением пятен на нашем светиле. Эксперты предположили, что звезда по имени Солнце умирает.

Уфологи обеспокоены исчезновениемпятенна нашем светиле. Эксперты предположили, что звезда по имени Солнце умирает.Уфолог Дмитрий Шихов считает, что исчезновение пятен предшествует дальнейшемупогасанию нашего светила. Он дает весьма неутешительный прогноз.По словам эксперта, светить звезде осталось недолго, всего около ста лет. "Унашей планеты есть внутренний источник тепла, за счет него Земля сможетсуществовать лишь короткое время. В течении 12 часов наша планета полностьюостынет и станет непригодной для жизни", – приводит слова Дмитрия Шихова "ВечерняяМосква".Однако официальная наука с такими кардинальными данными не согласна и даетсовсем другие цифры. Ученые, в отличие от независимых экспертов, уверены, чтоповода для беспокойства нет. "Человечеству не стоитопасаться грозящей катастрофы в виде потухшего Солнца, поскольку оно можетсуществовать от 10 до 15 миллиардов лет. Из них прошло только около пятимиллиардов", – заявил астрофизик просветительского центра "Космос" МихаилДегтярев.Ранееастрономы пришли к выводу, что, когда Солнцепогаснет, звездная система превратится в огромный светящийся "пузырь"из газа и пыли. В таком состоянии она просуществует еще несколько тысяч лет,после чего окончательно исчезнет.