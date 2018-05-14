В столице заработал новый комплекс камер, которые теперь фиксируют даже короткие остановки.
<a href="http://33live.ru/novosti/14-05-2018-ostanovilsya-poluchi-shtraf-v-moskve-kamery-nachali-fiksirovat-novoe-narushenie.html" target="_blank">Остановился - получи штраф: в Москве камеры начали фиксировать новое нарушение</a> - В столице заработал новый комплекс камер, которые теперь фиксируют даже короткие остановки.
[url=http://33live.ru/novosti/14-05-2018-ostanovilsya-poluchi-shtraf-v-moskve-kamery-nachali-fiksirovat-novoe-narushenie.html]Остановился - получи штраф: в Москве камеры начали фиксировать новое нарушение[/url] - В столице заработал новый комплекс камер, которые теперь фиксируют даже короткие остановки.