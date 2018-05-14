Голы не засчитали. Матч между командой владимирского Торпедо и и футбольным клубом Муром закончился ничьей. Во время игры черно-белые четыре раза отправляли мяч в ворота соперника, но судейская бригада голы не засчитывала. Встреча закончилась со счетом 0:0. В итоге, обе команды получили по одному очку и сохранили свои позиции в турнирной таблице: Торпедо занимает 8 строчку, а Муром - 9.

Голы не засчитали. Матч между командой владимирского "Торпедо" и и футбольным клубом "Муром" закончился ничьей. Во время игры черно-белые четыре раза отправляли мяч в ворота соперника, но судейская бригада голы не засчитывала. Встреча закончилась со счетом 0:0. В итоге, обе команды получили по одному очку и сохранили свои позиции в турнирной таблице: "Торпедо" занимает 8 строчку, а "Муром" - 9. В следующий раз черно-белые выйдут на поле 16 мая в Иваново. Нашим футболистам предстоит принципиальный матч с местным "Текстильщиком". Эта игра для "Торпедо" станет юбилейной - двухтысячной по счёту за историю существования владимирской команды.