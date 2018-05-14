Пользователи Сети обрушились на звезду российского футбола Александра Кержакова. По мнению поклонников, спортсмен совершил недостойный человек.

Пользователи Сети обрушились на звезду российского футбола АлександраКержакова. По мнению поклонников, спортсмен совершил недостойный человек.Недавно его жена Милана Киржакова рассказала в своем Instagramо том, что ее отношения с мужем подошли к концу."Это абсолютно падший,не достойный уважения человек, увы", – написала Милана. Девушка пожаловалась подписчикамна свою нелегкую долю, и они принялись рьяно поддерживать красавицу-блондинку."Когда началась история с Катей, я понимал, что Кержаковпросто не мужчина! Настоящие мужик так себя не ведет! Пока был жив Ваш отец (светлая ему память) , Александр понимал что есть сила при которой он бессилен.Как только отец трагически умер, все гнилое нутро Кержакова проявилось. Ему жене Милана нужна была, а дочь Тюльпанова. Вот и все. Вот такое оно Кингисепскоеговно😢 (здесьи далееорфография ипунктуация авторовсохранены. – Прим.ред.)"," Кержаков-заносчивый,самовлюбленный,жестокий Бонвиван.Илюбит он только СЕБЯ!Забрать у матери ребенка-поступок подлый и крайнемерзкий.Да,все совершают ошибки.Но человек исправился,и пытается жить дальше.Атакие как К считают ,что все и всех можно купить.... Счастья,вам,Милана!Выэтого достойны!", – негодовали подписчики девушки."Такая девочка хорошая , трогательная . Асвязалась с .....", "Понятно было, что он подонок. Мужик, которыйотобрал ребенка у женщины, да еще таким способом через суды и поливание грязью,порядочным никогда не был. Очень скользкий тип, надеюсь первый сын вернется кмаме, мальчик явно был одинок",– безжалостно прошлись по спортсменупользователи Сети.Напомним, что Александр Кержаков женился на МиланеТюльпановой в 2015 году. Дочь сенатора от Ненецкого автономного округа ВадимаТюльпанова отказалась от своей фамилии. У пары родился сын Артемий в апреле2017 года.Милана вторая супруга Александра. В первый разон женился в 2005 году на студентке Санкт-Петербургского университета экономикифинансов Марии Головой. В том же году у них родилась дочь Дарья. В 2010 годупара развелась.В 2010 году у спортсмена начались отношения с ЕкатеринойСафроновой. Кержаков и Сафронова не состояли в официальном браке. В 2013 году упары родился сын Игорь. В 2014 году Кержаков подал в суд на Сафронову стребованием лишении ее права в воспитании их общего сына. В октябре 2014 годасуд лишил Сафронову родительских прав.