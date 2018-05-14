Пользователи Сети обрушились на звезду российского футбола Александра
Кержакова. По мнению поклонников, спортсмен совершил недостойный человек.
Пользователи Сети обрушились на звезду российского футбола Александра
Кержакова. По мнению поклонников, спортсмен совершил недостойный человек.
Недавно его жена Милана Киржакова рассказала в своем Instagram
о том, что ее отношения с мужем подошли к концу.
"Это абсолютно падший,не достойный уважения человек, увы", – написала Милана. Девушка пожаловалась подписчикам
на свою нелегкую долю, и они принялись рьяно поддерживать красавицу-блондинку.
"Когда началась история с Катей, я понимал, что Кержаков
просто не мужчина! Настоящие мужик так себя не ведет! Пока был жив Ваш отец (
светлая ему память) , Александр понимал что есть сила при которой он бессилен.
Как только отец трагически умер, все гнилое нутро Кержакова проявилось. Ему же
не Милана нужна была, а дочь Тюльпанова. Вот и все. Вот такое оно Кингисепское
говно😢 (здесь
и далее
орфография и
пунктуация авторов
сохранены. – Прим.
ред.)"," Кержаков-заносчивый,самовлюбленный,жестокий Бонвиван.И
любит он только СЕБЯ!Забрать у матери ребенка-поступок подлый и крайне
мерзкий.Да,все совершают ошибки.Но человек исправился,и пытается жить дальше.А
такие как К считают ,что все и всех можно купить.... Счастья,вам,Милана!Вы
этого достойны!", – негодовали подписчики девушки.
"Такая девочка хорошая , трогательная . А
связалась с .....", "Понятно было, что он подонок. Мужик, который
отобрал ребенка у женщины, да еще таким способом через суды и поливание грязью,
порядочным никогда не был. Очень скользкий тип, надеюсь первый сын вернется к
маме, мальчик явно был одинок",– безжалостно прошлись по спортсмену
пользователи Сети.
Напомним, что Александр Кержаков женился на Милане
Тюльпановой в 2015 году. Дочь сенатора от Ненецкого автономного округа Вадима
Тюльпанова отказалась от своей фамилии. У пары родился сын Артемий в апреле
2017 года.
Милана вторая супруга Александра. В первый раз
он женился в 2005 году на студентке Санкт-Петербургского университета экономики
финансов Марии Головой. В том же году у них родилась дочь Дарья. В 2010 году
пара развелась.
В 2010 году у спортсмена начались отношения с Екатериной
Сафроновой. Кержаков и Сафронова не состояли в официальном браке. В 2013 году у
пары родился сын Игорь. В 2014 году Кержаков подал в суд на Сафронову с
требованием лишении ее права в воспитании их общего сына. В октябре 2014 года
суд лишил Сафронову родительских прав.