Обвиняемый похищал аккумуляторы из автомобилей и сдавал их в пункты приема цветных металлов.

Следственным отделом Межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого безработного 36-летнего жителя города Гусь-Хрустальный, обвиняемого в совершении краж с территории одной из организаций в районном центре.По версии следствия, в марте прошлого года у мужчины возник умысел на совершение кражи. Проникнув через забор на территорию организации, злоумышленник с помощью гаечного ключа открыл аккумуляторный отсек грузового автомобиля и похитил оттуда две аккумуляторные батареи.Продолжая противоправную деятельность, в апреле прошлого года обвиняемый совершил еще две аналогичные кражи с того же предприятия.Похищенное мужчина сдал в пункт приема цветного металла, а вырученные деньги потратил на личные нужды.Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил около 60 000 рублей.Впоследствии мужчина был задержан сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории города Гусь-Хрустального.В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу.