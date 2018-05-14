Близкие усопшего Олега Яковлева борются за наследство артиста.
Сожительница Олега Александра Куцевол не смогла подтвердить в суде официальность их брака.
Близкие усопшего Олега Яковлева борются за наследство артиста.
Сожительница Олега Александра Куцевол не смогла подтвердить в суде официальность их брака.
На первые два заседания ни Александра, ни ее
представитель не явились. На третьем показался адвокат Тыганов Константин
Владимирович. Юрист не смог предоставить свидетельства о браке, но предъявил
судье копию оригинала выписки из регистрационной книги из ЗАГСа. По словам
Тыганова первоисточник хранится у Куцевол, и он или она предъявят их на
следующем заседании.
В беседе с журналистами Константин Владимирович не смог
объяснить странное поведение женщины. Также он не смог рассказать, почему
Александра так долго скрывала собственный брак с певцом и решилась сказать о
нем лишь за день до вступления завещания в силу.
Юрист Романа Радова (является наследником по завещанию) Екатерина Рубашкина
была более многословна. Она рассказала, почему артист не сделал возлюбленную преемницей.
"В тот момент, когда завещание писалось, Олег и Александра не жили вместе" – поведала
представитель Радова.
Об этом сообщают и соседи Олега. "В последний год Олег и
Саша действительно не жили вместе. "Девушка бывала у него дома наездами", —сообщил
один из жильцов дома Олега Яковлева журналистам сайта .
Отметим, Куцевол претендует на наследство певца. Она
пытается оспорить завещание, оставленное Олегом за полгода до смерти, в котором
она не упомянута.
По желанию покойного имущество должно достаться его другу
Роману Радову и его племяннице Татьяне Яковлевой. Певец оставил наследникам
несколько квартир в Москве общей стоимостью в 50 миллионов рублей, антикварную
мебель и подлинники картин Сальвадора Дали и Рустама Хамдамова.