Близкие усопшего Олега Яковлева борются за наследство артиста. Сожительница Олега Александра Куцевол не смогла подтвердить в суде официальность их брака.

Близкие усопшего Олега Яковлева борются за наследство артиста.Сожительница Олега Александра Куцевол не смогла подтвердить в суде официальность их брака.На первые два заседания ни Александра, ни еепредставитель не явились. На третьем показался адвокат Тыганов КонстантинВладимирович. Юрист не смог предоставить свидетельства о браке, но предъявилсудье копию оригинала выписки из регистрационной книги из ЗАГСа. По словамТыганова первоисточник хранится у Куцевол, и он или она предъявят их наследующем заседании.В беседе с журналистами Константин Владимирович не смогобъяснить странное поведение женщины. Также он не смог рассказать, почемуАлександра так долго скрывала собственный брак с певцом и решилась сказать онем лишь за день до вступления завещания в силу.Юрист Романа Радова (является наследником по завещанию) Екатерина Рубашкинабыла более многословна. Она рассказала, почему артист не сделал возлюбленную преемницей."В тот момент, когда завещание писалось, Олег и Александра не жили вместе" – поведалапредставитель Радова.Об этом сообщают и соседи Олега. "В последний год Олег иСаша действительно не жили вместе. "Девушка бывала у него дома наездами", —сообщилодин из жильцов дома Олега Яковлева журналистам сайта .Отметим, Куцевол претендует на наследство певца. Онапытается оспорить завещание, оставленное Олегом за полгода до смерти, в которомона не упомянута.По желанию покойного имущество должно достаться его другуРоману Радову и его племяннице Татьяне Яковлевой. Певец оставил наследникамнесколько квартир в Москве общей стоимостью в 50 миллионов рублей, антикварнуюмебель и подлинники картин Сальвадора Дали и Рустама Хамдамова.