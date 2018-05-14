Она находится на грани вымирания во многих странах

Она находится на грани вымирания во многих странахПод Муромом обнаружена дневную бабочку семейства парусников. Её увидели впервые на территории нашего регона.Во многих странах эта бабочка находится на грани вымирания. Уникальное насекомое обнаружили в селе Карачево.Как рассказал старший преподаватель института экологии и биологии ВлГУ Руслан Жуков, членам экспедиции удалось выявить и сфотографировать 20 особей, а также найти кормовое растения и яйца бабочки.