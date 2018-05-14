Женщина сообщила об утрате связи со своим братом. Установлено, что после исчезновения мужчины его квартира перешла в собственность 21-летней приезжей, не являющейся его родственницей...

«Оперативники уголовного розыска УВД по ЮАО совместно с коллегами из ОМВД России по району Нагатино-Садовники задержали троих граждан по подозрению в мошенничестве», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В территориальный отдел полиции обратилась жительница столицы. По словам заявительницы, с апреля 2018 года она утратила связь со своим братом, проживающим в одном из домов на улице Академика Миллионщикова.В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что после исчезновения мужчины его квартира перешла в собственность 21-летней приезжей, не являющейся его родственницей.Полицейские задержали новую собственницу квартиры, а также ее соучастников – 44-летнего и 55-летнюю жителей столицы.По данным фактам ГСУ СК РФ по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 105 УК РФ «Убийство» и ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22