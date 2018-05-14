Злоумышленник воспользовался моментом, когда хозяин отлучился из комнаты, похитил икону и скрылся....

Оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД России по району Перово задержали 38-летнего приезжего, подозреваемого в совершении кражи иконы «Успение Богородицы».В ОМВД России по району Перово с сообщением о краже обратился 55-летний мужчина, проживающий в одном из домов на 2-й Владимирской улице.Потерпевший рассказал, что пригласил к себе в гости знакомого, которому дома показал икону «Успение Богоматери» второй половины XIX века и попросил его помочь найти покупателя. Через некоторое время хозяин отлучился из комнаты, а когда вернулся, то обнаружил, что его знакомый ушел, а икона пропала.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Перово задержали подозреваемого по месту временного проживания – в общежитии на улице Плеханова. Установлено, что злоумышленник продал икону в одном из ломбардов в центре Москвы. Икона изъята и будет возвращена законному владельцу.Следствием ОМВД России по району Перово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73