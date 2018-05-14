В районе Бирюлево-Восточное полицейские задержали 21-летнего жителя столицы, у которого был обнаружен амфетамин...

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Бирюлево Восточное задержали подозреваемого в незаконном хранении психотропных веществ.В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на улице Тюрина задержали 21-летнего жителя столицы. В ходе личного досмотра у молодого человека было обнаружено вещество неизвестного происхождения. Согласно проведенному исследованию изъятое содержит в своем составе психотропное вещество – амфетамин, общей массой более 100 граммов.Следствием ОМВД России по району Бирюлево Восточное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-группа УВД по ЮАО(495) 734-61-22