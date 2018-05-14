Злоумышленники, изготовив доверенность на получение денежных средств по поддельному паспорту, намеревались снять деньги с чужого банковского счета...

«Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное совместно с сотрудниками ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮАО задержали двоих подозреваемых в краже со счета умершего пенсионера», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное обратился представитель службы безопасности одного из банков. По его словам, в кредитную организацию обратился мужчина, предоставивший доверенность на право снятия денежных средств со счета 73-летнего пенсионера. Правомерность его действий вызвала у сотрудников банка подозрение, и они обратились в полицию.Прибывшие на место происшествия сотрудники уголовного розыска задержали гражданина. Им оказался 29-летний житель Московской области.Полицейские установили, что подозреваемый, изготовив доверенность на получение денежных средств по поддельному паспорту, уже успел снять 950 тысяч рублей в другом банке.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали соучастника задержанного. Им оказался 32-летний приезжий.Также было установлено, что владелец денежных средств, которые злоумышленники намеревались похитить, некоторое время назад скончался.По данному факту следствием ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление, розыск и задержание соучастников данного деяния, а также выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22