В ходе обыска по месту жительства задержанного сотрудники полиции обнаружили и изъяли электронные весы, пакеты, предназначенные для расфасовки наркотиков...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Крылатское задержали подозреваемого в сбыте наркотического средства - амфетамина.В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был задержан 23-летний молодой человек, подозреваемый в сбыте психотропных веществ. В ходе личного досмотра у мужчины был обнаружен и изъят пакет с неизвестным веществом. Согласно проведенному исследованию изъятое оказалось наркотическим средством, содержащим в своем составе психотропное вещество - амфетамин, массой около 100 граммов.В ходе обыска по месту жительства задержанного в квартире на Осеннем бульваре сотрудники полиции обнаружили и изъяли электронные весы, пакеты, предназначенные для расфасовки наркотиков.По данному факту следственным отделением ОМВД России по району Крылатское г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЗАО(499)233-91-39