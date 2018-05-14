Полицейский из Гамильтона, что в американском штате Нью-Джерси, испытал себя в качестве тореадора, избрав в качестве противника не быка, а разгневанную каймановую черепаху.

Полицейский из Гамильтона, что в американском штате Нью-Джерси, испытал себя в качестве тореадора, избрав в качестве противника не быка, а разгневанную каймановую черепаху, сообщает NBC10. Камера регистратора запечатлела схватку человека с рептилией.Сержанта Кристофера Робелла вызвали обеспокоенные водители, которым черепаха частично перекрыла дорогу. Страж порядка сначала попытался голыми руками удалить препятствие с проезжей части, но оно оказало сопротивление и чуть не откусило служителю закона палец.Дабы не рисковать понапрасну жизнью, последний вытащил из автомобиля щит, обычно используемый во время разгона демонстраций, и с его помощью медленно, но верно "уговорил" то и дело щелкавшую пастью рептилию проследовать на обочину.Известные своей агрессивностью каймановые черепахи широко распространены на территории штата Нью-Джерси. В случае опасности животное, чей вес может достигать 15 килограммов, резко выбрасывает голову на длинной шее и больно кусается.