Президента Украины Петра Порошенко в очередной раз выставили на посмешище. Ему отказываются пожимать руку даже военнослужащие армии Незалежной.

Президента Украины Петра Порошенко в очередной раз выставилина посмешище. Ему отказываются пожимать руку даже военнослужащие армииНезалежной.Украинский лидер принял участие в церемонии награжденияпобедителей соревнований Invictus Games. Это международные состязания бывшихи действующих военнослужащих, которые стали инвалидами. В программусоревнований входят гребля на тренажерах, волейбол на колясках, а такжебаскетбол.В ходе церемонии один из призеров, служивший внационалистическом батальоне "Азов", получил награду и пожал рукутем, кто стоял на трибуне. Там же находился Порошенко. Однако расплывшегося вулыбке и протянувшего руку украинского лидера боец демонстративнопроигнорировал, пройдя мимо. Лидер Незалежной сменил выражение лица нанедовольную гримасу и успел похлопать по плечу уходящего бойца.Президент Украины Петр Порошенко постоянно попадает внеловкие ситуации. Недавно о незадачливого лидера Незалежной вытерли ногипрезидент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель. Послепереговоров в рамках нормандского формата они отказались выходить с ним насовместный пресс-подход.Тем не менее Порошенко, будучи в гордом одиночестве, спафосным видом начал вещать об итогах встречи и о важности переговоров. О том,почему лидеры Франции и Германии не пожелали стоять рядом с ним, президентУкраины говорить не стал."Азов" – подразделение специального назначения всоставе Нацгвардии Украины. Сформировано в мае 2014 года в Мариуполе из местныхдобровольцев.Военнослужащих подразделения неоднократно обвиняли внарушениях прав человека в ходе конфликта в Донбассе. Также солдаты полка"прославились" своим неравнодушным отношением к нацистской идеологиии соответствующей символике, которую не стесняются демонстрировать намногочисленных фотографиях, выкладываемых в Сеть.