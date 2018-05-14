Президента Украины Петра Порошенко в очередной раз выставили
на посмешище. Ему отказываются пожимать руку даже военнослужащие армии
Незалежной.
Президента Украины Петра Порошенко в очередной раз выставили
на посмешище. Ему отказываются пожимать руку даже военнослужащие армии
Незалежной.
Украинский лидер принял участие в церемонии награждения
победителей соревнований Invictus Games. Это международные состязания бывших
и действующих военнослужащих, которые стали инвалидами. В программу
соревнований входят гребля на тренажерах, волейбол на колясках, а также
баскетбол.
В ходе церемонии один из призеров, служивший в
националистическом батальоне "Азов", получил награду и пожал руку
тем, кто стоял на трибуне. Там же находился Порошенко. Однако расплывшегося в
улыбке и протянувшего руку украинского лидера боец демонстративно
проигнорировал, пройдя мимо. Лидер Незалежной сменил выражение лица на
недовольную гримасу и успел похлопать по плечу уходящего бойца.
Президент Украины Петр Порошенко постоянно попадает в
неловкие ситуации. Недавно о незадачливого лидера Незалежной вытерли ноги
президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель. После
переговоров в рамках нормандского формата они отказались выходить с ним на
совместный пресс-подход.
Тем не менее Порошенко, будучи в гордом одиночестве, с
пафосным видом начал вещать об итогах встречи и о важности переговоров. О том,
почему лидеры Франции и Германии не пожелали стоять рядом с ним, президент
Украины говорить не стал.
"Азов" – подразделение специального назначения в
составе Нацгвардии Украины. Сформировано в мае 2014 года в Мариуполе из местных
добровольцев.
Военнослужащих подразделения неоднократно обвиняли в
нарушениях прав человека в ходе конфликта в Донбассе. Также солдаты полка
"прославились" своим неравнодушным отношением к нацистской идеологии
и соответствующей символике, которую не стесняются демонстрировать на
многочисленных фотографиях, выкладываемых в Сеть.