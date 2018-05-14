Уже восьмой год подряд для тех, кто прощается со школой, будет организован общегородской праздник на Соборной площади.

Для выпускников владимирских школ 25 мая прозвучит последний звонок. Уже восьмой год подряд для тех, кто прощается со школой, будет организован общегородской праздник на Соборной площади. Он начнется с торжественных линеек, которые пройдут во всех школах города. Затем все выпускники — а их в этом году 1634 человека — соберутся в центре города на Театральной площади. Затем состоится шествие к Соборной площади, где пройдет основное торжество.Из-за этого с полудня до 2 часов дня будет ограничено движение транспорта по улицам Дворянской и Большой Московской на участке от Театральной до Соборной площади.