В разных районах столицы нашли трупы подростков, которые, как полагает следствие, погибли при странных обстоятельствах. В данный момент правоохранители проверяют, не связаны ли эти трагедии между собой.

В разных районах столицы нашли трупы подростков, которые, как полагает следствие, погибли при странных обстоятельствах. В данный момент правоохранители проверяют, не связаны ли эти трагедии между собой.За минувшие сутки в Москве иобласти найдены тела четырех подростков. Каждая из этих трагедий, попредположениям следователей, имеет криминальный след.Как стало известно, вечером 13 мая на улицеИстринской под окнами жилого дома были найдены тела юноши и девушки. Руки подростков были привязаны друг к другу, передает сетевое издание .По предварительной информации, на месте трагедии была найдена прощальная записка. В ней ребята якобы просят похоронить их вместе.Практически в это же время в одном из домов в Новой Москве был найдентруп парня. Его тело обнаружили в подъезде, передает "Московский комсомолец".На следующий день, 14 мая в Зеленограде нашли тело школьника. Его смерть напомнила следователям случай, который произошел за сутки до этого с парнем и девушкой.Правоохранительные органы выясняют обстоятельства смертиподростков и проверяют, не связаны ли эти трагедии между собой. Эксперты не исключают, что кто-то спровоцировал ребят на этот шаг. Серия инцидентов напомнила следователям о резонансном деле под названием "Синий кит".