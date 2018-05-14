В разных районах столицы нашли трупы подростков, которые, как полагает следствие, погибли при странных обстоятельствах. В данный момент правоохранители проверяют, не связаны ли эти трагедии между собой.
В разных районах столицы нашли трупы подростков, которые, как полагает следствие, погибли при странных обстоятельствах. В данный момент правоохранители проверяют, не связаны ли эти трагедии между собой.
За минувшие сутки в Москве и
области найдены тела четырех подростков. Каждая из этих трагедий, по
предположениям следователей, имеет криминальный след.
Как стало известно, вечером 13 мая на улице
Истринской под окнами жилого дома были найдены тела юноши и девушки. Руки подростков были привязаны друг к другу, передает сетевое издание .
По предварительной информации, на месте трагедии была найдена прощальная записка. В ней ребята якобы просят похоронить их вместе.
Практически в это же время в одном из домов в Новой Москве был найден
труп парня. Его тело обнаружили в подъезде, передает "Московский комсомолец".
На следующий день, 14 мая в Зеленограде нашли тело школьника. Его смерть напомнила следователям случай, который произошел за сутки до этого с парнем и девушкой.
Правоохранительные органы выясняют обстоятельства смерти
подростков и проверяют, не связаны ли эти трагедии между собой. Эксперты не исключают, что кто-то спровоцировал ребят на этот шаг. Серия инцидентов напомнила следователям о резонансном деле под названием "Синий кит".