Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены первый замгубернатора Лидия Смолина и глава администрации Собинского района Александр Разов.

Президент Владимир Путин отметил заслуги владимирцев. За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены первый заместитель Губернатора Владимирской области Лидия Смолина и глава администрации Собинского района Александр Разов.Этим же Указом почетное звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации» присвоено доценту кафедры физического воспитания и спорта Владимирского государственного университета Владимиру Белянцеву - за заслуги в развитии физической культуры и спорта и многолетнюю добросовестную работу.