Президент РФ Владимир Путин надеется, что при новом правительстве Армении отношения между Москвой и Ереваном будут развиваться не менее динамично, что и раньше.

Президент РФ Владимир Путин надеется, что при новом правительстве Армении отношения между Москвой и Ереваном будут развиваться не менее динамично, что и раньше, сообщает ТАСС.В ходе своей первой встречи с новым армянским премьером Николом Пашиняном российский лидер пожелал ему успехов на посту руководителя правительства и подчеркнул, что Россия рассматривает Армению как ближайшего партнера и союзника в регионе. Путин отметил, что это касается и экономики, и безопасности.Владимир Путин выразил надежду, что те хорошие результаты экономического сотрудничества, которые появились в последнее время, удастся не только сохранить, но и приумножить.