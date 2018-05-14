Нетрезвый омич попал в аварию, попытался убежать от полицейских и устроил с ними потасовку - все его действия попали в объективы сразу нескольких камер. Теперь нарушителю грозит крупный штраф и лишение прав.

Получив информацию о поломавшем металлическое ограждение автомобиле, сотрудники ДПС выехали на место происшествия и обнаружили убегающего от них нетрезвого водителя, виновного в аварии, случившейся в Омске в минувшее воскресенье, 13 мая. Полицейские быстро догнали беглеца, однако тот не собирался сдаваться и устроил с сотрудниками органов правопорядка потасовку, в результате которой буяна скрутили и усадили в патрульную машину.Дебошир, однако, не утихомирился и умудрился выбросить служебный планшет из служебного автомобиля. В дальнейшем задержанный отказался проходить медицинское освидетельствование, так что теперь ему грозят сразу несколько наказаний: денежные штрафы за неповиновение полицейским и езду в состоянии алкогольного опьянения, а также лишение автомобильных прав.