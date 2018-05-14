Певица Виктория Дайнеко больше не одинока. Подруга артистки рассказала о новом возлюбленном звезды.

Певица Виктория Дайнеко больше не одинока. Подруга артистки рассказалао новом возлюбленном звезды.По словам приятельницы Виктории молодой человекприсутствовал на дне рождении исполнительницы. Вместе они не так давно, и он неимеет никакого отношения к шоу-бизнесу. Дайнеко скрывает своего возлюбленного икомментариев не дает, сообщатся на сайте PEOPLETALK.Отметим, что друг Виктории был единственным мужчиной напразднике. Артистка устроила девичник в люксе фешенебельного отеля. "Это былпросто невероятный день рождения! Спасибо мои девочки! Вы сделали мой праздникабсолютно незабываем и очень теплым💜 фотографий и текстабудет очень много, так что прощайте", – сообщила артистка в своем Instagramпосле торжества.Добавим, что еще недавно в Сети муссировались слухи о примиренииДайнеко с бывшим супругом музыкантом Дмитрием Клейманом. Поводом для сплетенстал ролик, который исполнительница опубликовала в соцсетях. Судя по всему, оназапечатлела Клеймана, который гуляет с их общей дочерью Лидией.Напомним, что громкиевысказывания Клеймана о жизни с Дайнеко спровоцировали настоящий скандал. "Приходилосьбуквально разрываться на части, превратившись в няньку, домработницу идобытчика. При этом старался как можно больше времени проводить с семьей. Мылполы, посуду, готовил, менял дочке подгузники, часами убаюкивал ее, качаясь нафитболе", – жаловался он.Как писали Dni.Ru,певица не оставила это заявление без ответа. "Честно, я расплакалась от обидыне сколько за себя, за дочь, которая когда-то это все прочитает", –отметила артистка.