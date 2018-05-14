Певица Виктория Дайнеко больше не одинока. Подруга артистки рассказала
о новом возлюбленном звезды.
Певица Виктория Дайнеко больше не одинока. Подруга артистки рассказала
о новом возлюбленном звезды.
По словам приятельницы Виктории молодой человек
присутствовал на дне рождении исполнительницы. Вместе они не так давно, и он не
имеет никакого отношения к шоу-бизнесу. Дайнеко скрывает своего возлюбленного и
комментариев не дает, сообщатся на сайте PEOPLETALK.
Отметим, что друг Виктории был единственным мужчиной на
празднике. Артистка устроила девичник в люксе фешенебельного отеля. "Это был
просто невероятный день рождения! Спасибо мои девочки! Вы сделали мой праздник
абсолютно незабываем и очень теплым💜 фотографий и текста
будет очень много, так что прощайте", – сообщила артистка в своем Instagram
после торжества.
Добавим, что еще недавно в Сети муссировались слухи о примирении
Дайнеко с бывшим супругом музыкантом Дмитрием Клейманом. Поводом для сплетен
стал ролик, который исполнительница опубликовала в соцсетях. Судя по всему, она
запечатлела Клеймана, который гуляет с их общей дочерью Лидией.
Напомним, что громкие
высказывания Клеймана о жизни с Дайнеко спровоцировали настоящий скандал. "Приходилось
буквально разрываться на части, превратившись в няньку, домработницу и
добытчика. При этом старался как можно больше времени проводить с семьей. Мыл
полы, посуду, готовил, менял дочке подгузники, часами убаюкивал ее, качаясь на
фитболе", – жаловался он.
Как писали Dni.Ru,
певица не оставила это заявление без ответа. "Честно, я расплакалась от обиды
не сколько за себя, за дочь, которая когда-то это все прочитает", –
отметила артистка.