У телеведущей двойная радость. Мамой и бабушкой она станет одновременно.

У телеведущей двойная радость. Мамой и бабушкой она станет одновременно.Новость о том, что Лера Кудрявцева готовится во второй раз стать мамой, взволновала поклонников. Но оказалось, что телеведущая родит вместе со своей невесткой – телеведущая ждут появления внука на свет.О личной жизни 28-летнего сына Кудрявцевой Жана до этого времени мало что было известно. Но как выяснил , его возлюбленная находится на Анастасия на последних месяцах беременности. Молодые люди уже знают пол будущего ребенка – это будет мальчик. "Они официально не расписаны, но живут вместе. Жан планирует после рождения ребенка устроить свадьбу и в данный момент занят организацией мероприятия: выбором обручальных колец, места для торжества", – рассказала одна из сотрудниц телеканала НТВ, где работает сын Кудрявцевой.Что же касается самой Леры, то, несмотря на возраст, Лера хорошо переносит беременность. Напомним, что первым о скором пополнении в семействе сообщил ее друг Андрей Малахов. "Тайное стало явным: Лера собирается снова стать матерью", – откровенно заявил всезнающий телеведущий. А то, что супруг, хоккеист Игорь Макаров, всего на три года старше ее 28-летнего сына от первого брака, дива считает только плюсом. "В последние "вольные" дни перед приближающимся отцовством она решила побаловать мужа, устроив ему поездку, но не на чемпионат мира, а в вечный город Рим. Там счастливую пару ждет солнце, вино и наверняка прекрасные, романтические ночи".Получается, что внук Кудрявцевой будет расти и дружить вместе с ее сыном. Каких только чудес не бывает в биологии!