Представляются Роспотребнадзором. В области процветает новый вид мошенничества. На этот раз хитроумные дельцы взялись за предпринимателей. Под видом сотрудников Роспотребнадзора мошенники навязывают бизнесменам средства для дезинфекции помещений, и прилагающиеся к ним журналы.

Представляются Роспотребнадзором. В области процветает новый вид мошенничества. На этот раз хитроумные дельцы взялись за предпринимателей. Под видом сотрудников Роспотребнадзора мошенники навязывают бизнесменам средства для дезинфекции помещений, и прилагающиеся к ним журналы. Средства, якобы одобрены Роспотребнадзором. Если жертва отказывается покупать бытовую химию, мошенники начинают пугать постоянными проверками санитарных врачей. Роспотребнадзор напоминает, что сотрудники управления не ведут никакой коммерческой деятельности. И советуют в подобных случаях сразу звонить в полицию или по телефону: 8 (4922) 44 37 96.