Сборная России по хоккею одержала очередную победу в рамках группового этапа чемпионата мира. Красная машина камня на камне не оставила от национальной команды Словакии.

Сборная России по хоккею одержала очередную победу в рамках группового этапа чемпионата мира. "Красная машина" камня на камне не оставила от национальной команды Словакии.Россияне забросили четыре шайбы в ворота соперников. В первом периоде отличились Максим Мамин и Никита Гусев, в третьем – Максим Шалунов и Илья Михеев.Словаки пробиться сквозь защиту российской сборной не смогли. Матч завершился со счетом 4:0.Материал дополняется