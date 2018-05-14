Всероссийская акция Чья-то жизнь – уже не мелочь! стартует 19 мая 2018. Акция традиционно проходит два раза в год: весной и осенью. Суть ее очень проста: почти у каждого из нас дома есть копилка или банка, в которую все члены семьи скидывают накопившуюся в карманах и кошельках мелочь. Вроде бы мелочь, но только представьте себе, какая получится сумма, если все сложат свои накопления.

Всероссийская акция "Чья-то жизнь – уже не мелочь!" стартует 19 мая 2018. Акция традиционно проходит два раза в год: весной и осенью. Суть ее очень проста: почти у каждого из нас дома есть копилка или банка, в которую все члены семьи скидывают накопившуюся в карманах и кошельках мелочь. Вроде бы мелочь, но только представьте себе, какая получится сумма, если все сложат свои накопления.Фонд "Линия жизни" проводит акцию с 2009 года за это время удалось помочь 81 тяжелобольному ребенку стать здоровым, а родителям – счастливыми!Традиционно мы будем собирать мелочь последние две недели весны в городах-участниках: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Саратове и городе Камышин. Откроются пункты приёма, куда вы сможете принести свои монетки на помощь тяжелобольным детям, подопечным благотворительного фонда "Линия жизни".Акция "Чья-то жизнь – уже не мелочь!" состоялась 17 раз в крупных городах России, за это время она приобрела постоянных участников и многочисленных партнёров. Среди них: "Белая дача", Yota, "Формула Кино", "Ростелеком", "Энергогарант", ФБК и десятки других.Присоединиться к акции можно не только принеся свою копилку, но также установив банку для мелочи у себя на работе и рассказав об акции своим друзьям и знакомым. Чем больше людей придут на пункты приема мелочи, организованные фондом "Линия жизни", тем больше тяжелобольных детей будет спасено.Этой весной мы будем помогать Осяеву Роману (2007 г.р.) из Белгорода. У мальчика саркома Юинга левой плечевой кости. В самое ближайшее время планируется проведение хирургического лечения. Для операции Роману требуется онкологический раздвижной эндопротез плечевого сустава. Его стоимость составляет 1 223 361 рубль.Впервые к нашей акции присоединилась "Монетная компания", чьи многочисленные терминалы по приему монет установлены в разных уголках Москвы. Это постоянный партнер фонда, дающий возможность москвичам и жителям Подмосковья принять участие в благом начинании без больших временных затрат.Напоминаем, что пожертвования в пользу нашего фонда принимаются круглогодично вне зависимости от времени проведения акции "Чья-то жизнь – уже не мелочь!".Предварительное расписание и пункты приема мелочи можно посмотреть .