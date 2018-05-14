Во Владимире стартовали продажи коробочного решения «Онлайн касса Ростелеком» для малого и среднего бизнеса. Предложение «Ростелекома» поможет предпринимателям не просто соответствовать требованиям Федерального закона 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники», а ускорить обслуживание клиентов в точках продаж.

Во Владимире стартовали продажи коробочного решения Онлайн касса Ростелеком для малого и среднего бизнеса. Предложение Ростелекома поможет предпринимателям не просто соответствовать требованиям Федерального закона 54-ФЗ О применении контрольно-кассовой техники, а ускорить обслуживание клиентов в точках продаж. В максимальный комплект входит кассовый аппарат, терминал для банковских карт, 3G роутер, сканер штрих-кодов с платежной системой AliPay, а также программное обеспечение (ПО) для быстрой регистрации оборудования в соответствующих инстанциях.Дмитрий Ким, заместитель директора МРФ Центр ПАО Ростелеком, директор по работе с корпоративным и государственным сегментом: В решении Онлайн касса Ростелеком мы собрали все самое необходимое, уделив особое внимание процессу регистрации кассы в налоговой службе и подключению к Оператору фискальных данных. Специально разработанная программа позволит клиенту это сделать без лишней головной боли. При этом если индивидуальные предприниматели приобретут нашу кассу до 01 июля 2018 года, то избегут штрафов и сэкономят 18 тысяч рублей на налоговом вычете1.Юридические лица и индивидуальные предприниматели, ведущие деятельность в сфере торговли и общественного питания, не позднее 1 июля 2018 года должны установить контрольно-кассовую технику с выходом в Интернет. Она обеспечит передачу информации о торговых операциях в ФНС в режиме реального времени. В базовый комплект Онлайн касса Ростелеком входит кассовый аппарат, терминал для банковских карт и ПО. Комплект может быть дополнен 3G роутером с SIM-картой Ростелекома и сканером штрих-кодов с возможностью оплаты AliPay.Оформить заявку и получить дополнительную информацию можно на сайте Ростелекома или по телефону Горячей линии 8-800-200-3000.* * *Макрорегиональный филиал Центр ПАО Ростелеком – структурное подразделение ПАО Ростелеком, которое действует на территории Центрального федерального округа, Москвы и Московской области.* * *ПАО Ростелеком – крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,7 млн, а платного ТВ Ростелекома – более 9,8 млн, из которых свыше 4,8 млн смотрит уникальный федеральный продукт Интерактивное ТВ.Выручка Группы компаний за 12 мес. 2017 г. составила 305,3 млрд руб., OIBDA достигла 97,0 млрд руб. (31,8% от выручки), чистая прибыль – 14,5 млрд руб.Ростелеком – безусловный лидер рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.Компания – признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.Стабильное финансовое положение Ростелекома подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.